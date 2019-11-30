Україна може оголосити про початок політично вигідних для Трампа розслідувань, – CNN



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Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters / Tom Brenner

Українське посольство у Вашингтоні не відповіло на запит CNN про коментарі

Українські чиновники обговорюють шляхи налагодження відносин Києва з президентом США Дональдом Трампом на тлі можливого імпічменту американського лідера.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела.

Співрозмовники телеканалу, які недавно зустрічалися з українськими чиновниками, розповіли, що влада України все ще може оголосити про нові розслідування, які можуть розглядатися як політично вигідні для президента США. Коли оголосять про їх початок і яких справ вони будуть стосуватися, поки невідомо.

За словами одного з джерел, українські чиновники визнали, що будь-які потенційні розслідування повинні стосуватися »поточних справ», а не тільки »проблем минулого».

Українське посольство у Вашингтоні не відповіло на запит CNN про коментарі.

У США триває розслідування про можливе перевищення Трампом повноважень президента. Американського лідера, який опинився перед загрозою імпічменту, підозрюють у тиску на президента України Володимира Зеленського. Нібито в телефонній розмові Трамп просив його активізувати розслідування щодо української компанії Burusma, до керівництва якої входив Гантер Байден – син Джо Байдена, якого називають одним з головних конкурентів чинного президента США на виборах у 2020 році. Трамп і Зеленський заперечують це.

Нагадаємо, голова юридичного комітету Палати представників США Джерролд Надлер поінформував президента Дональда Трампа про те, що той до 6 грудня має повідомити комітетові, чи його адвокат братиме участь у слуханнях щодо імпічменту.