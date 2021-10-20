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    Шмигаль заявив про завершення підготовки до опалювального сезону

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    &laquo;Україна абсолютно готова до опалювального сезону і вся країна взимку буде з теплом&raquo;, &ndash; запевнив прем&rsquo;єр - Шмигаль заявив про завершення підготовки до опалювального сезону

    «Україна абсолютно готова до опалювального сезону і вся країна взимку буде з теплом», – запевнив прем’єр

    фото: glavcom.ua

    Прем'єр-міністр запевнив, що газу у підземних сховищах вистачить для проходження опалювального сезону

    Україна повністю готова до початку опалювального сезону. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «Україна абсолютно готова до опалювального сезону і вся країна взимку буде з теплом», – сказав Шмигаль.

    Він зауважив, що оголошення надзвичайних станів в регіонах, яке відбулося минулого тижня, дозволило НАК «Нафтогаз України» пришвидшити укладання договорів на постачання газу із бюджетними організаціями. Шмигаль назвав такі рішення технічними.

    Прем'єр-міністр також запевнив, що газу у підземних сховищах вистачить для проходження опалювального сезону.

    Як повідомлялося, меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання газу в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення.

    АТ «Київоблгаз» попереджає про загрозу зриву опалювального сезону в області.

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    Теги: газ Нафтогаз України опалювальний сезон Меморандум Україна уряд Денис Шмигаль
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    Шмигаль заявив про завершення підготовки до опалювального сезону