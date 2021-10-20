Сотні тисяч українців без попередження перевели на підвищений тариф на газ. Що робити?

«За різними оцінками, вже приблизно 600–800 тисяч споживачів переведені до «постачальника останньої надії»

Через боргові проблеми на газовому ринку вже збанкрутувало багато постачальників газу, вони більше не можуть купувати ресурс на ринку, щоб потім забезпечувати потреби населення. Тому споживачів компаній-банкрутів автоматично перевели до «постачальника останньої надії» (ПОН), функції якого виконує Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» – дочка НАК «Нафтогаз України». Але споживачів ніхто про це не повідомляє, йдеться у матеріалі «Главкому» «Алло, у вас великий борг за газ! Чому українцям почали телефонувати колектори».

«За різними оцінками, вже приблизно 600–800 тисяч споживачів переведені до «постачальника останньої надії». Багато споживачів вже шість місяців там, хоча відповідно до закону це має тривати максимум два місяці. І це велика біда, адже значна кількість людей навіть не знає, що ціна у постачальника «останньої надії» поки що 16 грн/куб. м, хоча згідно з законодавством вона має індексуватися відповідно до цін на біржі – а там вони вже 25–30 грн/куб. м. І люди не здогадуються, що їхні борги вже передані колекторам, які тепер сповіщають про ці борги та збираються їх стягувати», – повідомив народний депутат Олексій Кучеренко.

Керівник компанії «Енерджі Трейд Груп» Володимир Шведкий пояснив, що через боргові проблеми на газовому ринку вже збанкрутувало багато постачальників газу, вони більше не можуть купувати ресурс на ринку, щоб потім забезпечувати потреби населення.

«Через високі закупівельні ціни на природний газ та досить низькі фіксовані річні ціни для населення, компанії, які не мають доступу до енергоресурсу українського видобутку, банкрутують. Не всі вони інформують споживачів, що припиняють надання послуг. Далі споживачі автоматично потрапляють на обслуговування постачальника останньої надії – це Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Опинившись у іншого постачальника та не знаючи про це, споживач може нарощувати борг. Нам відомі випадки втручання колекторських служб у цю ситуацію. На щастя, це не загальна практика на роздрібному ринку. Ми вважаємо цей спосіб шкідливим для споживача», – зауважив Володимир Шведкий.

Відповідно до постанови Кабміну №809 від 2015 року, тариф для «постачальника останньої надії» (ПОН) встановлює НКРЕКП за спеціальною формулою, що враховує ризики для ПОН, а також вона прив’язана до ціни на газ на німецькому газовому хабі NCG за період з 1 до 22 числа місяця, що передує місяцю постачання газу, а також враховує поточний обмінний курс гривні до євро.

Як заявив експрем’єр-міністр Володимир Гройсман, експропріація газу у приватних компаній може стане частиною масштабної корупційної оборудки з подальшим перепродажем цього газу за завищеними цінами.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розповів, які категорії споживачів можуть розраховувати на гарантований газовий ресурс від компанії.