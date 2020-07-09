Статки найбагатшої людини планети перевищили $180 млрд



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Вперше Джефф Безос став найбагатшою людиною планети в липні 2017 року

Засновнику Amazon Джеффу Безосу належить 11,1% акцій команії, які на даний момент оцінюються в $182,6 млрд

Статки засновника Amazon Джеффа Безоса перевищили $180 мільярдів. Це максимальна оцінка активів, яку коли-небудь фіксувало видання Forbes.

Найбагатша людина світу стала ще багатшою після того, як курс акцій компанії виріс до $3083,97 за штуку, а капіталізація Amazon таким чином досягла $1,54 трильйона доларів. Безосу належить 11,1% акцій, на даний момент вони оцінюються в $182,6 млрд.

У першій половині березня акції Amazon впали на 15% через пандемію коронавірусу. Потім, коли споживачі на тлі карантину частіше стали здійснювати покупки в онлайн-магазинах, вартість компанії злетіла більш ніж на 80%.

Вперше Безос став найбагатшою людиною планети в липні 2017 року, проте пробув у цьому статусі всього кілька годин, оскільки в той же день Amazon відзвітував про квартальні втрати прибутку і акції пішли вниз. У жовтні 2017 року він знову опинився першим завдяки високим показникам компанії за третій квартал і закріпився на цій позиції.

Найближчий переслідувач Безоса - найбільший акціонер і засновник Microsoft Білл Гейтс. Його статки оцінюються в $115 мільярдыв, що на $68 мільярдів, ніж у лідера.

У 2019-му Безос розлучився зі своєю дружиною Маккензі. Їй відійшла чверть акцій засновника Amazon. На сьогоднішній день вони разом з іншими цінними паперами, якими володіє Безос, оцінювалися б в $240 мільярдів. Сама Маккензі займає друге місце в списку найбагатших жінок планети зі статком у $59,8 мільярда.

Раніше повідомлялося, що влада США оштрафували компанію Amazon на $134 тисячі за торгівлю на територіях, щодо яких діють санкції, - Криму, Ірану і Сирії. За даними мінфіну США, Amazon також обслуговував осіб, які входять в американський чорний список.