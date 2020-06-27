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    У світі

    Маск назвав Безоса «повторюхою» через купівлю стартапу безпілотних авто

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    Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск - Маск назвав Безоса «повторюхою» через купівлю стартапу безпілотних авто
    Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск

    Amazon придбав стартап по розробці безпілотників Zoox

    Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск назвав «повторюхою» главу Amazon Джеффа Безоса, який купив стартап із розробки безпілотників Zoox.

    Про це Маск написав в Twitter.

    «Джефф Безос - повторюха, ха-ха», - написав Маск, запостивши новину про угоду.

    Нагадаємо, онлайн рітейлер Amazon придбав стартап по розробці безпілотників Zoox, який значно подешевшав через пандемію.

    Суму угоди компанія не розголошує, однак як раніше повідомлялося в ЗМІ, вона становить $1,2 млрд.

    Компанія Tesla Ілона Маска випускає електрокари з системою електронного помічника водія.

    У 2016 році Маск дав прогноз, згідно з яким через три роки, тобто приблизно в 2019 році, більшість автомобілів буде їздити без водія. Тоді він відводив два роки на розробку таких автомобілів і рік - на прийняття регулюючих документів.

    Tesla SpaceX Amazon
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