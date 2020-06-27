Маск назвав Безоса «повторюхою» через купівлю стартапу безпілотних авто
Amazon придбав стартап по розробці безпілотників Zoox
Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск назвав «повторюхою» главу Amazon Джеффа Безоса, який купив стартап із розробки безпілотників Zoox.
Про це Маск написав в Twitter.
«Джефф Безос - повторюха, ха-ха», - написав Маск, запостивши новину про угоду.
.@JeffBezos is a copy haha https://t.co/plR7uupqBG— Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2020
Нагадаємо, онлайн рітейлер Amazon придбав стартап по розробці безпілотників Zoox, який значно подешевшав через пандемію.
Суму угоди компанія не розголошує, однак як раніше повідомлялося в ЗМІ, вона становить $1,2 млрд.
Компанія Tesla Ілона Маска випускає електрокари з системою електронного помічника водія.
У 2016 році Маск дав прогноз, згідно з яким через три роки, тобто приблизно в 2019 році, більшість автомобілів буде їздити без водія. Тоді він відводив два роки на розробку таких автомобілів і рік - на прийняття регулюючих документів.