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    Економіка та фінанси

    Статки найбагатшої людини в світі побили новий рекорд

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    Засновник Amazon Джефф Безос - Статки найбагатшої людини в світі побили новий рекорд
    Засновник Amazon Джефф Безос

    У 2020 році Джефф Безос збільшив свої статки на 56,7 мільярда доларів

    Статки засновника Amazon Джеффа Безоса злетіли до нового рекордного показника в 171,6 мільярда доларів.

    Про це пише Bloomberg.

    Акції Amazon в середу, 1 липня, виросли на 4,4 відсотка до рекордних 2878,7 долара, за рахунок чого багатство Безоса досягло 171,6 мільярда доларів. Таким чином Безос побив рекорд в 167,7 мільярда доларів, встановлений 4 вересня 2018 року, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

    Примітно, що статки найбагатшої в світі людини досягли таких висот не дивлячись на те, що раніше він відмовився на користь дружини від чверті своєї частки в Amazon в рамках шлюборозлучного процесу в минулому році.

    У 2020 році Джефф Безос збільшив свої статки на 56,7 мільярда доларів.

    Відповідно до представленого раніше рейтингу BrandZ від консалтингової компанії Kantar, Amazon, як і рік тому, названий найдорожчим брендом у світі. Вартість компанії виросла майже на третину до 415,9 мільярда доларів в порівнянні з минулим роком.

    До слова, власник компанії Louis Vuitton втратив $30 мільярдів через коронавірус.

    Разом з тим азіатський мільярдер розбагатів завдяки пандемії коронавірусуСтатки найбагатшої людини в Сінгапурі Лі Сітінга (Li Xiting) збільшилися на мільярд доларів за місяць завдяки зростанню на тлі пандемії коронавірусу попиту на апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), вироблені його компанією.

    рейтинг рекорд фінанси Amazon коронавірус
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