Статки найбагатшої людини в світі побили новий рекорд



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Засновник Amazon Джефф Безос

У 2020 році Джефф Безос збільшив свої статки на 56,7 мільярда доларів

Статки засновника Amazon Джеффа Безоса злетіли до нового рекордного показника в 171,6 мільярда доларів.

Про це пише Bloomberg.

Акції Amazon в середу, 1 липня, виросли на 4,4 відсотка до рекордних 2878,7 долара, за рахунок чого багатство Безоса досягло 171,6 мільярда доларів. Таким чином Безос побив рекорд в 167,7 мільярда доларів, встановлений 4 вересня 2018 року, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Примітно, що статки найбагатшої в світі людини досягли таких висот не дивлячись на те, що раніше він відмовився на користь дружини від чверті своєї частки в Amazon в рамках шлюборозлучного процесу в минулому році.

У 2020 році Джефф Безос збільшив свої статки на 56,7 мільярда доларів.

Відповідно до представленого раніше рейтингу BrandZ від консалтингової компанії Kantar, Amazon, як і рік тому, названий найдорожчим брендом у світі. Вартість компанії виросла майже на третину до 415,9 мільярда доларів в порівнянні з минулим роком.

До слова, власник компанії Louis Vuitton втратив $30 мільярдів через коронавірус.

Разом з тим азіатський мільярдер розбагатів завдяки пандемії коронавірусу. Статки найбагатшої людини в Сінгапурі Лі Сітінга (Li Xiting) збільшилися на мільярд доларів за місяць завдяки зростанню на тлі пандемії коронавірусу попиту на апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), вироблені його компанією.