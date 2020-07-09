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    HiTech

    Мінфін США оштрафував Amazon за роботу в окупованому Криму

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    Мінфін США оштрафував Amazon за роботу в окупованому Криму

    Amazon заплатить 135 тисяч доларів штрафу

    Мінфін США оштрафував американського онлайн-рітейлера Amazon за порушення санкционных програм, введених Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC).

    Компанія поставляла товари в Крим, Іран і Сирію.

    Про це сказано в заяві OFAC.

    В американському фінансовому відомстві стверджують, що Amazon постачав товари і послуги особам, які перебувають під санкціями OFAC; особам, які знаходяться в регіонах або країнах під санкціями, у тому числі, в Криму, Ірані й Сирії; а також особам, які перебувають або працюють у закордонних представництвах країн, проти яких введені санкції OFAC.

    Порушення, пов'язані з поставкою споживчих послуг, що тривали з листопада 2011 року по жовтень 2018 року. За даними OFAC, загальна сума операцій склала близько 269 тисяч доларів.

    Для врегулювання потенційної цивільно-правової відповідальності Amazon погодилася заплатити 134,5 тисячі доларів штрафу.

    Також зазначається, що компанія Amazon не повідомила вчасно про кілька сотень транзакцій, які підпадають під обмеження загальної ліцензії OFAC.

    Водночас у відомстві визнали, що порушення Amazon були неочевидними, а також були добровільно розкриті самою компанією, що відображає відносно невелика сума штрафу, виставлена мінфіном США.

    До слова, статки засновника Amazon Джеффа Безоса злетіли до нового рекордного показника в 171,6 мільярда доларів.

    Крим Мінфін США санкції Іран Amazon
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