Тарифні збитки «Харківміськгазу» за 2020 рік склали 93,09 млн грн

«Харківміськгаз» майже 40% від отриманих тарифних коштів направляє на закупівлю обсягів газу для технологічних потреб

Різке зростання цін на газ, який АТ «Харківміськгаз» купує для технологічних потреб за тарифні кошти, призвело до отримання збитків за підсумками 2020 року. З початку цього року зростання цін на газ пришвидшилось, тому нові тарифи також не покривають всіх обґрунтованих витрат Оператора ГРМ. Така хронічна збитковість дестабілізує діяльність газорозподільної компанії, яка забезпечує газом понад 500 тис клієнтів компанії Харкова.

АТ «Харківміськгаз» майже 40% від отриманих тарифних коштів направляє на закупівлю обсягів газу для технологічних потреб. Впродовж другого півріччя 2020 року ціна на газ зросла в 2 рази. В той час як в минулорічному тарифі на розподіл його вартість на третину нижче. За рахунок суттєвого відхилення фактичних витрат на закупівлю газу для технологічних потреб та вартістю газу, закладеною в тарифі АТ «Харківміськгаз» компанія за підсумками 2020 року отримала збитки в сумі 93,09 млн. грн.

Аналогічна ситуація склалася і з тарифами на розподіл, встановленими на 2021 рік. У зв’язку з різким дорожчанням природного газу на ринку на початку року діючий з 1 січня 2021 року тариф на розподіл вже не покриває всіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу для АТ «Харківміськгаз».

Зокрема, в тарифі на розподіл на 2021 рік вартість технологічного газу встановлена на рівні 5 800 грн/тис куб м. За результатами ж торгів на європейському хабі TTF вартість січневого газу вже складає 9 650 грн/тис куб. м. АТ «Харківміськгаз» не змогло придбати газ на Українській енергетичній біржі. Компанія двічі, 29 та 30 грудня 2020 року, оголошувала торги з метою закупівлі технологічного газу, але так і не змогла придбати ресурс за передбачені в тарифі кошти.

В тексті Меморандуму з МВФ, що підписаний президентом та прем’єр-міністром, зазначено, що тарифи на розподіл мають покривати всі витрати Операторів ГРМ.

Наслідками невиконання Меморандуму з МВФ стануть зростання ризиків дестабілізації газопостачання споживачів області, розбалансування на рівні Операторів ГРМ та доведення підприємств галузі до дефолту вже у першому півріччі 2021 року.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.