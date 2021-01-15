Вітренко запропонував купувати газ із Росії

«Газпром» на початку 2021 року скоротив транзит газу через Україну майже на третину

За словами Вітренка, Україні потрібне «стале вирішення проблем на ринку газу».

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Про таку ідею він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

Уже кілька років Україна купує російське блакитне паливо через європейських посередників. Політик же пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами.

Вітренко зазначає, що Україні потрібне «стале вирішення проблем на ринку газу». Серед елементів такого рішення він пропонує «розблокування транзиту газу із Середньої Азії, експорт газу незалежними компаніями з Росії, перенесення точок передачі газу європейським покупцям «газпромівського» газу».

«Це теж практично автоматично суттєво знизить ціну на газ на оптовому ринку (до рівня експортного паритету). Реалістично, юридичні можливості для тиску на «Газпром» щодо цих питань є тільки в «Нафтогазу». Таку можливість дав новий контракт, який ми підписали в грудні 2019 року. На жаль, пройшов рік, а ми поки не побачили навіть скарги в антимонопольний орган Європейського союзу та/або звернення в міжнародний арбітраж. Думаємо над тим, як цю ситуацію змінити», – зазначив Вітренко.

Крім того, він запропонував підвищувати енергоефективність, збільшувати власний видобутк газу, налагодити «нормальну біржову торгівлю газом» в Україні та запровадити нові правила захисту споживачів на ринку газу.

Нагадаємо, «Нафтогаз» 2020 року надав «Газпрому» послуги з організації транспортування природного газу територією України на $2,1 млрд. Також «Нафтогаз» додатково надав «Газпрому» послуги з використання української ГТС, за які отримує більш ніж $30 млн.

Як повідомлялося, «Газпром» на початку 2021 року скоротив транзит газу через Україну майже на третину.

Також нагадаємо, що хорвати завдали нищівного удару по позиціях «Газпрому» в Європі.