Сьогодні вся Україна протестує проти тарифів на газ (фото, відео)

У деяких містах мітингувальники перекривають рух на вулицях.

Незважаючи на те, що влада оголосила про зниження цін на газ (до 6.99 за кубометр), у містах України почалася всеукраїнська акція «Стоп тарифний геноцид». Учасники акції протестують проти підвищення тарифів на газ і його транспортування.

У Лубнах протестувальники перекрили трасу Київ-Харків. Мітинги проходять в Одесі, Сумах, Вінниці, Херсоні, Чернігові та інших містах й селах. Мета акції – змусити керівництво країни зупинити зростання тарифів.

У деяких містах мітингувальники перекривають рух на вулицях. Мітинги переважно відбуваються на центральних вулицях або під облрадами. Учасники акцій говорять, що це не протест одного дня. Вони обіцяють продовжувати і далі виходити на вулиці з вимогами знизити тарифи.

У Кропивницькому на площі Героїв Майдану зібрались більше 50-ти людей.

Десятки людей з плакатами вийшли під стіни Харківської облдержадміністрації.

Активісти тривають в руках плакат «Ця програма здохни чи помри». Фото: «Медиа группа «Объектив»

На Буковині протестувальники перекрили трасу Н-03 «Чернівці-Житомир» поблизу села Атаки. Нині люди безперервно рухаються пішохідним переходом. Вони долучилися до Всеукраїнської акції протесту проти підвищення тарифів. В руках тримають плакати, зокрема з написом «Ні тарифному геноциду».

Сьогодні, 15 січня, в Одесі на акцію «Стоп тарифний геноцид» вийшло близько півсотні активістів. Вони перекривали проспект Тараса Шевченка, а також мітингували біля облдержадміністрації.

Мітинг в Одесі. Фото: Стоп тарифний геноцид

У селі Пісочин на Харківщині люди перекрили дорогу.



У Чернігові 15 січня проходять одночасно два мітинги. Мітинг підприємців Чернігівщини і протест проти захмарних тарифів для населення.

Фото: Стоп тарифний геноцид

Понад сотня людей зібралася у центрі Рівного на акцію протесту проти підвищення цін на газ і електроенергію. Найбільше громадян обурює, що підвищили ціну саме на транспортування газу, а також на світло.

Жителі Рівного планують їхати до Києва, якщо їм не знизять тарифи. Фото: «Рівне вечірнє»

Під Новокаховської міськрадою проходить мітинг проти підвищення тарифів, у якому беруть участь декілька десятків містян. З учасниками акції спілкуються заступник мера Леонід Чурсинов і секретар міської ради Дмитро Васильєв. Мітинг проходить спокійно, хоча лунали заклики перекрити автодорогу Одеса-Мелітополь.

Попередні антитарифні мітинги у Новій Каховці відбулися 10 та 12 січня. Фото: Таврійські вісті

У населених пунктах Франківщини люди знову долучилися до протесту проти підвищення комунальних тарифів, пише Галка. Місцеві жителі перекрили автодорогу «Івано-Франківськ-Львів» у селі Ямниця. Громадяни вимагають скасування підвищених тарифів на постачання та споживання газу.

Протестувальники пропускають машини з дітьми, хворими, людей, які прямують у лікарню, машини, які везуть пальне, спецтранспорт. Також повідомляють про перекриття доріг у Креховичах (дорога на Долину), Павлівці, Голині та Брошневі. У місцях перекриттів правоохоронці забезпечують публічний порядок.

Крім того, на протест проти росту комунальних тарифів виходять і мешканці прикарпатських міст. Зокрема, вранці відбувся мітинг у Надвірній під будівлею РДА. Також під стіни «Білого дому» вийшли й іванофранківці.

Перекриття дороги у селі Ямниця:

У Львові 15 січня біля приміщення обласної адміністрації також протестували проти росту тарифів на комунальні послуги. На акцію протесту вийшло орієнтовно 50 людей. Так, активісти вимагали припинити «тарифний геноцид» та знизити вартість комунальних послуг.

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Під стелою на Майдані зібралося близько 100 людей. У руках вони тримають банери і плакати, присвячені підвищенню цін на «комуналку», а також проти локдауну.

Компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону. Нові тарифи затвердять 19 січня. Сума платіжок зменшиться на 500–800 грн.

Проте такі рішення влади не зупинили українців. У Лубнах 15 січня триває акція протесту проти високих тарифів на газ. На Запоріжжі активісти перекрили важливу трасу.