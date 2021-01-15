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    Попри американські санкції Німеччина дозволила добудувати «Північний потік-2»

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    Дозвіл надано на будівництво 30 км труб під водою&nbsp; - Попри американські санкції Німеччина дозволила добудувати «Північний потік-2»
    Дозвіл надано на будівництво 30 км труб під водою 
    Фото: Bernd Wüstneck/dpa

    Йдеться про прокладку труб в німецькій економічній зоні, загальна протяжність ділянки складе близько 30 кілометрів

    Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини продовжило дозвіл на побудову газопроводу «Північний потік-2» у водах країни.

    Про це повідомляє портал Saechsische.

    Йдеться про прокладку труб в німецькій економічній зоні, загальна протяжність ділянки складе близько 30 кілометрів.

    Попереднє рішення регулятора не дозволяло виконувати роботи до кінця травня.

    Однак скарги  - наприклад, з боку екологічних асоціацій - можуть призупинити роботи у винятковій економічній зоні Німеччини, але це матиме тимчасовий ефект.

    Таке схвалення стало необхідним, серед іншого, через те, що швейцарська компанія вилучила свої кораблі після погроз США санкціями.

    Після виходу Швейцарії з «Північного потоку-2», проєкт повинен був перейти на тип корабля, який утримується або переміщується іншими судами. Дозвіл, який виданий зараз, застосовується до такого судна. Таке судно, російська «Фортуна», вийшло з порту Вісмар у четвер і було в Балтійському морі біля Ростока в п'ятницю вранці, повідомляє корабельний радар shipfinder.com.

    Раніше повідомлялося, що будівництво «Північного потоку-2» знову відкладається. Однак компанія Nord Stream 2 AG планує завершити великі будівельні роботи на одній з двох гілок суперечливого російського газопроводу в першій половині 2021 року, незважаючи на санкції США.

    Разом з тим напередодні стало відомо, що датська інжинірингова компанія Ramboll, що задіяна в будівництві газопроводу «Північний потік-2», відмовилася від участі в проєкті через побоювання санкцій з боку США

    Раніше стало відомо, що США мають намір опублікувати список європейських підприємств-союзників проєкту газопроводу 14-15 січня. Всім їм загрожують санкції. Однією з перших, як стверджують ЗМІ, під удар потрапить швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group, якій пророкують роль основного страховика «Північного потоку-2».

    Будівництво газопроводу з Росії до Німеччини повинні були завершити в кінці 2019 року, однак цьому завадили санкції США.

    У зв'язку з обмеженнями з проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що надавала трубоукладач. Росії довелося шукати інше судно, а терміни здачі об'єкта перенеслися на невизначений час.

    2 січня сертифікаційна компанія Норвегії припинила співпрацю з «Північним потоком-2».

    Американські санкції, які вступили в силу 1 січня з прийняттям в конгресі США оборонного бюджету, фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації трубопроводу. Їм дано 30 днів на те, щоб покинути проект, в іншому випадку їм загрожують санкції.

    Теги: Росія газ Німеччина Газпром будівництво Північний потік-2
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