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    Економіка та фінанси

    «Телеканал 1+1» попередив про фейковий сюжет щодо Влади Молчанової та «Столиця груп»

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    У сюжеті розповіли про &laquo;рейдерства&raquo; на ринку &laquo;Столичний&raquo; з боку нібито Влади Молчанової - «Телеканал 1+1» попередив про фейковий сюжет щодо Влади Молчанової та «Столиця груп»
    У сюжеті розповіли про «рейдерства» на ринку «Столичний» з боку нібито Влади Молчанової
    Фото: Обозреватель

    Шахраї використали на відео брендинг та стилістику 1+1 media

    Сьогодні у низці Telegram-каналів та інтернет-видань було поширене відео начебто авторства Телевізійної служби новин (ТСН), каналу 1+1, з використанням брендингу та стилістики програми, щодо «рейдерства» на ринку «Столичний» з боку нібито Влади Молчанової. 1+1 media вказало на фейковість сюжету, а також зазначило, що цей сюжет ніколи не виходив в ефірі телеканалу 1+1 і ТСН. Про це йдеться в заяві на сайті 1+1 media.

    «Творці відео намагалися відтворити фірмовий стиль ТСН (логотип проєкту, шрифти, «плашки», заставки тощо) та лого телеканалу 1+1, що вводить глядачів в оману. Інформуємо, що ТСН і телеканал 1+1 жодним чином не причетні до створення згаданого відео… Цей відеоматеріал - справа рук шахраїв, які використали популярний бренд та репутацію ТСН задля досягнення власних цілей, які не відомі 1+1 media. Медіагрупа не володіє інформацією щодо зазначених у фейковому сюжеті подій», - вказує 1+1 media.

    В заяві глядачів та читачів закликають бути уважними й перевіряти інформацію, особливо у тих випадках, коли вона надходить з недостовірних джерел або містить сумнівний зміст.

    «Навіть якщо в відео або статтях використовується популярний бренд чи обличчя каналу - піддавайте сумніву таку інформацію та проводьте ретельний фактчекінг», - додає 1+1 media.

    Читайте також: Хто хоче захопити ринок «Столичний»? Розслідування ЗМІ

    Теги: телебачення шахрайство рейдерство ринок столиця
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