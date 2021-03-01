«Телеканал 1+1» попередив про фейковий сюжет щодо Влади Молчанової та «Столиця груп»

У сюжеті розповіли про «рейдерства» на ринку «Столичний» з боку нібито Влади Молчанової

Шахраї використали на відео брендинг та стилістику 1+1 media

Сьогодні у низці Telegram-каналів та інтернет-видань було поширене відео начебто авторства Телевізійної служби новин (ТСН), каналу 1+1, з використанням брендингу та стилістики програми, щодо «рейдерства» на ринку «Столичний» з боку нібито Влади Молчанової. 1+1 media вказало на фейковість сюжету, а також зазначило, що цей сюжет ніколи не виходив в ефірі телеканалу 1+1 і ТСН. Про це йдеться в заяві на сайті 1+1 media.

«Творці відео намагалися відтворити фірмовий стиль ТСН (логотип проєкту, шрифти, «плашки», заставки тощо) та лого телеканалу 1+1, що вводить глядачів в оману. Інформуємо, що ТСН і телеканал 1+1 жодним чином не причетні до створення згаданого відео… Цей відеоматеріал - справа рук шахраїв, які використали популярний бренд та репутацію ТСН задля досягнення власних цілей, які не відомі 1+1 media. Медіагрупа не володіє інформацією щодо зазначених у фейковому сюжеті подій», - вказує 1+1 media.

В заяві глядачів та читачів закликають бути уважними й перевіряти інформацію, особливо у тих випадках, коли вона надходить з недостовірних джерел або містить сумнівний зміст.

«Навіть якщо в відео або статтях використовується популярний бренд чи обличчя каналу - піддавайте сумніву таку інформацію та проводьте ретельний фактчекінг», - додає 1+1 media.