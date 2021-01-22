Столичний підрядник прибрав до рук понад 8 млн грн, виділених на ремонт судна

На ремонт судна було виділено близько 16 млн грн

Директор товариства упродовж 2018-2019 років перевів понад 8 млн грн на рахунки фіктивних підприємств для їх обготівкування

Столичні правоохоронці повідомили про підозру керівнику підрядної організації у заволодінні бюджетними коштами, виділених на ремонт судна (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2018 року між приватним підприємством та державною установою «Держгідрографія» укладено договір про надання послуг з ремонту судна, вартість яких становить близько 16 млн грн.

Отримавши на підставі договорів з філією держустанови оплату без фактичного виконання робіт, директор товариства упродовж 2018-2019 років перевів понад 8 млн грн на рахунки фіктивних підприємств для їх обготівкування, таким чином заволодівши вказаними коштами.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи ДУ «Держгідрографія» завдано збитків на загальну суму понад 8,1 млн грн.

Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно зі слідчими Подільського Управління поліції в Києві за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 21 січня співробітники СБУ затримали на хабарі двох державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень управління юстиції Міністерства юстиції України в Київській області.