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    Столичний підрядник прибрав до рук понад 8 млн грн, виділених на ремонт судна

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    На ремонт судна було виділено&nbsp;близько 16 млн грн - Столичний підрядник прибрав до рук понад 8 млн грн, виділених на ремонт судна
    На ремонт судна було виділено близько 16 млн грн
    Фото: Київська міська прокуратура

    Директор товариства упродовж 2018-2019 років перевів понад 8 млн грн на рахунки фіктивних підприємств для їх обготівкування

    Столичні правоохоронці повідомили про підозру керівнику підрядної організації у заволодінні бюджетними коштами, виділених на ремонт судна (ч. 5 ст. 191 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. 

    Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2018 року між приватним підприємством та державною установою «Держгідрографія» укладено договір про надання послуг з ремонту судна, вартість яких становить близько 16 млн грн.

    Отримавши на підставі договорів з філією держустанови оплату без фактичного виконання робіт, директор товариства упродовж 2018-2019 років перевів понад 8 млн грн на рахунки фіктивних підприємств для їх обготівкування, таким чином заволодівши вказаними коштами.

    Відповідно до висновку судово-економічної експертизи ДУ «Держгідрографія» завдано збитків на загальну суму понад 8,1 млн грн.

    Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно зі слідчими Подільського Управління поліції в Києві за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

    Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, 21 січня співробітники СБУ затримали на хабарі двох державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень управління юстиції Міністерства юстиції України в Київській області.

    Теги: прокуратура СБУ Київ кримінал
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