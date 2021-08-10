Теплопостачальники і мери вимагають від «Нафтогазу» змінити умови контрактів на закупівлю газу

В новому опалювальному сезоні українці побачать аномально високі тарифи на опалення та гарячу воду?

Угоди на постачання природного газу, які запропонував НАК «Нафтогаз» тепловикам після відміни ПСО, суперечать законодавству у сфері теплопостачання. Мери міст і самі теплопостачальники прогнозують, що ціни на газ, передоплата на його закупівлю та штрафні санкції, на яких наполягає Нафтогаз, призведуть до зростання тарифів на тепло та знищать галузь теплозабезпечення. Таких висновків дійшли учасники форуму «Централізоване теплозабезпечення українських міст – чи є шанси на виживання теплокомуненерго?», який відбувся 5 серпня.

Тернопіль очікує значного зростання тарифів на тепло для населення і бюджетних установ, а також прогнозує зупинку свого теплопостачального підприємства. Анонсований Президентом «дешевий» газ по 7,4 тис.грн за куб.м за угодами Нафтогазу покриє лише 78% потреб міста. Решту тепловики будуть змушені купувати за ринковою ціною, яка лише за останній місяць зросла на 28%, а прогнозна ціна на вересень зараз очікується на рівні 18,5 тис. грн за куб.м.

«Угоди, які запропонував Нафтогаз підприємствам теплокомуненерго (прим. далі – ТКЕ), – це величезні ризики. ТКЕ не зможуть авансувати закупівлю газу, бо їх споживачі сплачують рахунки через 1,5-2 місяці після отримання послуги. А Нафтогаз вимагає частину коштів отримати авансом, решту – до кінця місяця. Це апріорі неможливо. При цьому Нафтогаз матиме право автоматично списувати кошти з рахунків ТКЕ. А це означає, що ні на воду, ні на елетроенергію, ремонти та зарплати ці підприємства не матимуть коштів. Ці угоди призведуть до зупинки ТКЕ по всій Україні», – вважає міський голова Тернополя Сергій Надал.

Невтішні прогнози щодо опалювального сезону і в Славутичі. За словами міського голови Юрія Фомічова, за тими тарифами, які місто вимушене впровадити на початку нового опалювального сезону, населення не зможе сплачувати за спожиту теплоенергію, а ТКЕ збанкрутує. «За нашими підрахунками, коштів у ТКЕ вистачить до листопада, щоб сплатити за спожитий газ у жовтні та авансові платежі за листопад. «Вже в листопаді опалювальний сезон для більшості українських міст буде завершений. ТКЕ не матимуть коштів на енергоносії. Це колапс», – підкреслив Юрій Фомічов.

Олександр Олексенко, генеральний директор теплопостачального підприємства «Полтаватеплоенерго», вважає, що ринку газу в Україні на сьогодні не існує. «Є один монополіст, який користується унікальною можливістю торгувати майже 60-65% обсягу газу національного видобутку. Фактично, він привласнив цей ресурс, займає левову частку ринку і нав’язує свої ціни. В угодах і порядку роботи з енергопостачальниками (насамперед з НАКом) вже закладені передумови для кризи, акції протестів проти підвищення тарифів та зростання соціальної напруги», – сказав генеральний директор «Полтаватеплоенерго».

Асоціація міст України пропонує особливий режим впровадження ринку газу з урахуванням особливостей роботи та законодавства у сфері ТКЕ. За словами виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана, така масштабна реформа як впровадження ринку газу має супроводжуватись комплексом заходів, націлених на захист населення та теплопостачальників.

«Перш за все, потрібно внести зміни до державного бюджету, щоб передбачити авансові платежі бюджетних установ за тепло, списати нараховані раніше ТКЕ штрафні санкції згідно з прийнятим законом № 3508-д. А ще важливо, щоб населення і ТКЕ нарешті отримали газ українського видобутку», – зазначив Олександр Слобожан.

Нагадаємо, в серпні ціна газу для ТКЕ перевищила 15 000 грн за тис. м3 і тепловики вимагають паритетних умов закупівлі газу від НАК «Нафтогаз».