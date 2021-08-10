Енергосистемі загрожує катастрофа? Асоціація обленерго зробила тривожне попередження

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно

Плани уряду забрати інвестиції з електромереж матимуть катастрофічні наслідки для енергосистеми, – асоціація обленерго

Намір уряд знизити тарифи на електроенергію на 24 коп./кВт-год за рахунок скорочення видатків на ремонти ліній електропередачі матиме катастрофічні наслідки для роботи енергетичної системи.

Про це заявив виконавчий директор асоціації «Розумні електромережі України» Олександр Баранюк.

«Кабмін не може прийняти рішення, оскільки воно несе загрозу надійності та якості роботи української енергосистеми», – заявив Баранюк в ефірі телеканалу «Україна24».

Він зазначив, що наслідки будуть дуже серйозними перед опалювальним сезоном, уряду необхідно утриматися від необдуманих кроків.

«Все це в підсумку ставить під загрозу інтеграцію України до Європейської енергосистеми, оскільки однією з ключових умов її є – це відокремлення діяльності, пов’язаною з системою передачі та розподілу від діяльності з виробництва та торгівлею», – добавив Баранюк.

Нагадаємо, Міністерство енергетики запропонувало навпаки зменшити тарифи для населення на 24 коп./кВт-год, що призведе до зменшення платіжок для більшості населення в середньому на 20-30 грн.

Зменшити тарифи пропонується за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.

Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року. За рахунок відмови від ремонтів електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про запровадження в країні RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж. В 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.