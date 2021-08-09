Зміни в «Укрзалізниці», нові тарифи на газ, претензії Лукашенка. 9 серпня за хвилину

«Главком» зібрав головні новини за 9 серпня

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» ввела новий тарифний план на опалювальний сезон. З 9 серпня для побутових клієнтів діє план «Комфортний сезон». Особливостями тарифу є необхідність платити за газ рівномірними частинами щомісяця.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський стоїть за підготовкою бойовиків та перекиданням зброї до Білорусі.

Наглядова рада «Укрзалізниці» на позачерговому засіданні 7-8 серпня вирішила задовільнити заяву Івана Юрика щодо звільнення його від тимчасового виконання обов'язків голови правління. Він звільниться з дати призначення нового тимчасово виконуючого обов’язки. Водночас Юрик продовжуватиме виконання своїх обов’язків на посаді члена правління, відповідального за фінанси.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель цього місяця приїде до Києва. Напередодні Дня Незалежності вона проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Національне антикорупційне бюро вважає, що екссуддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус покинув територію України у 2016 році завдяки сприянню українських спецслужбовців. Також на сьогодні за даними фактами відкрили справу, по ній тривають слідчі дії.

У віці 91 року помер дисидент та правозахисник Сергій Ковальов, перший російський уповноважений з прав людини, один з авторів Російської Декларації прав людини і громадянина 1991 року і 2-го розділу Конституції Росії.

Також 9 серпня Зеленський представив нових командувачів Збройних сил.

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