Термін пропозиції минув: США відмовили Туреччини в покупці комплексів Patriot



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Американські зенітні ракетні системи Patriot

США не хочуть продавати Анкарі системи Patriot через закупівлю Туреччиною російських С-400

В Адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що строк дії пропозиції про покупку американських зенітних ракетних системи Patriot минув.

Про це повідомляє The Hill.

«Ми послідовно попереджали Туреччину, що останнє речення про закупівлю Patriot втратить свою силу, якщо вона погодиться на постачання (російських) систем С-400. Термін нашої пропозиції минув», − заявив представник Держдепу.

Крім цього, США виключили Туреччини з програми виробництва та придбання винищувачів F-35.

Нагадаємо, 17 липня США заявили, що вони виключають Туреччину з програми винищувачів F-35 після того, як Анкара закупила зенітно-ракетні комплексів С-400 у Росії.

Як повідомлялося, Ердоган заявив, що Анкара вже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400.

Нагадаємо, США висунули ультиматум Туреччині, надавши Анкарі трохи більше двох тижнів для відмови від придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400 і купівлі американського аналога - системи протиракетної оборони Patriot.

У відповідь Туреччина заявила, що погрози США не зупинять купівлю С-400 у РФ.

До слова, американський експерт натякнув на можливу закупівлю Україною винищувачів F-16.