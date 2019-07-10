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    Американський експерт натякнув на можливу закупівлю Україною винищувачів F-16

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    Винищувач F-16 - Американський експерт натякнув на можливу закупівлю Україною винищувачів F-16
    Винищувач F-16

    Американський експерт висловив занепокоєння, чи достатньо в Україні англомовних пілотів, які можуть навчитися керувати американськими винищувачами

    Якщо інформація про те, що Україна розглядає придбання американських винищувачів F-16, підтвердиться, і США почнуть вивчати таку можливість, це може стати серйозним кроком для допомоги Україні та модернізації її Повітряних сил.

    Про це президент американської неурядової дослідницької організації Jamestown Foundation Глен Говард розповів у коментарі «Укрінформу».

    «Ходять чутки, що Україна може справді розглядати придбання винищувачів F-16 американського виробництва. Якщо вони відповідають дійсності, це означатиме, що США розглядають можливість серйозного кроку для допомоги Україні», - розповів він.

    На думку президента Jamestown Foundation, саме потреби Повітряних сил України можуть бути у пріоритеті розгляду подальших кроків військово-технічного співробітництва України та США, оскільки «вони надзвичайно швидко старіють, і їм не вистачає запчастин». 

    «Польща, наприклад, досі використовує радянські МІГ-29, але від них поступово відмовляються через нестачу запчастин», - зауважив він.

    Водночас американський експерт висловив занепокоєння, чи достатньо в Україні англомовних пілотів, які можуть навчитися керувати американськими винищувачами, оскільки нині в Повітряних сил Збройних сил України немає навичок управління такою складною машиною, як F-16. 

    Раніше посол Валерій Чалий розповів, яку зброю Україну купуватиме у США.

    Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що Україна вперше звернулась до Сполучених Штатів Америки із запитом на придбання військового обладнання.

    США Україна Валерій Чалий
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