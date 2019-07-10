Американський експерт натякнув на можливу закупівлю Україною винищувачів F-16
Американський експерт висловив занепокоєння, чи достатньо в Україні англомовних пілотів, які можуть навчитися керувати американськими винищувачами
Якщо інформація про те, що Україна розглядає придбання американських винищувачів F-16, підтвердиться, і США почнуть вивчати таку можливість, це може стати серйозним кроком для допомоги Україні та модернізації її Повітряних сил.
Про це президент американської неурядової дослідницької організації Jamestown Foundation Глен Говард розповів у коментарі «Укрінформу».
«Ходять чутки, що Україна може справді розглядати придбання винищувачів F-16 американського виробництва. Якщо вони відповідають дійсності, це означатиме, що США розглядають можливість серйозного кроку для допомоги Україні», - розповів він.
На думку президента Jamestown Foundation, саме потреби Повітряних сил України можуть бути у пріоритеті розгляду подальших кроків військово-технічного співробітництва України та США, оскільки «вони надзвичайно швидко старіють, і їм не вистачає запчастин».
«Польща, наприклад, досі використовує радянські МІГ-29, але від них поступово відмовляються через нестачу запчастин», - зауважив він.
Водночас американський експерт висловив занепокоєння, чи достатньо в Україні англомовних пілотів, які можуть навчитися керувати американськими винищувачами, оскільки нині в Повітряних сил Збройних сил України немає навичок управління такою складною машиною, як F-16.
Раніше посол Валерій Чалий розповів, яку зброю Україну купуватиме у США.
Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що Україна вперше звернулась до Сполучених Штатів Америки із запитом на придбання військового обладнання.