  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США не будуть продавати Туреччині винищувачі F-35 – Трамп

    • Розсилка
    <p>Модель американського винищувача F-35</p> - США не будуть продавати Туреччині винищувачі F-35 – Трамп

    Модель американського винищувача F-35

    Заборона на продаж 116 літаків стала відповіддю на поставку до Туреччини перших партій російських зенітно-ракетних комплексів С-400

    Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення Вашингтона не продавати Анкарі сучасні американські винищувачі F-35. 16 липня Трамп заявив журналістам, що вважає «несправедливим» скасування продажу Туреччині понад сотні літаків, звинувативши свого попередника Барака Обаму у неспроможності продати свого часу ракети Patriot.

    Заборона на продаж 116 літаків стала відповіддю на поставку до Туреччини перших партій російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

    Раніше виконувач обов’язків міністра оборони США Марк Еспер у Сенаті заявив, що Туреччина «не може мати і те, і інше» – і російське, і американське обладнання, тому що С-400 «істотно підривають можливості F-35», додав він.

    Пентагон побоюється, що якби F-35 потрапили до Туреччини, Росія за допомогою радарів С-400 могла б отримати важливу інформацію про електроніку, якою оснащені винищувачі.

    15 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про отримання Анкарою вісьмох літаків з російськими комплексами С-400.

    До слова, американський експерт натякнув на можливу закупівлю Україною винищувачів F-16.

     Читайте також: Американська зброя для України. Що купить Зеленський у Трампа? 
    Читайте також
    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Росія США зброя Дональд Трамп літак військова техніка президент Пентагон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ