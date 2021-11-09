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    Економіка та фінанси

    ТЕС ДТЕК виробили на 15% більше струму через брак вугілля на державних ТЕС

    •  glavcom.ua
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    У січні&ndash;жовтні на шахтах ДТЕК Енерго видобули 13,7 млн т газового вугілля. Всього у цьому році компанія планує видобути 17 млн т вугілля - ТЕС ДТЕК виробили на 15% більше струму через брак вугілля на державних ТЕС
    У січні–жовтні на шахтах ДТЕК Енерго видобули 13,7 млн т газового вугілля. Всього у цьому році компанія планує видобути 17 млн т вугілля

    Відпуск ДТЕК електроенергії у жовтні склав рекордний за останні 9 місяців обсяг – майже 2,5 млрд кВт*год

    На тлі простою державних ТЕС і ТЕЦ через дефіцит вугілля, з початку року теплоелектростанції ДТЕК Енерго збільшили відпуск електроенергії до 20 млрд кВт*год. Це на 2,3 млрд кВт*год більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

    Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті компанії.

    У ДТЕК Енерго повідомили, що через мінімальне навантаження на інші підприємства теплової генерації, ТЕС компанії змушені нести підвищене навантаження та компенсувати дефіцит електроенергії в системі.

    «Лише наприкінці жовтня в системі працювало одночасно від 28 до 30 блоків ТЕС ДТЕК Енерго із близько 36 усіх працюючих в енергосистемі блоків ТЕС та ТЕЦ. Відтак відпуск компанією електроенергії у жовтні склав рекордний за останні 9 місяців обсяг – майже 2,5 млрд кВт*год. Це на 15% вище показника жовтня минулого року», – повідомили в ДТЕК.

    За словами генерального директора ДТЕК Енерго Ільдар Салєєва, у випадку подальших простоїв іншої генерації, ТЕС ДТЕК будуть готові нести додаткове навантаження.

    Нагадаємо, у січні–жовтні на шахтах ДТЕК Енерго видобули 13,7 млн т газового вугілля. Всього у цьому році компанія планує видобути 17 млн т вугілля. На сьогодні обсяги законтрактованого компанією палива із Польщі, США, Казахстану перевищили 0,7 млн т.

    Теги: ТЕС вугілля ТЕЦ ДТЕК
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    ТЕС ДТЕК виробили на 15% більше струму через брак вугілля на державних ТЕС