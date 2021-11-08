Компанії Коломойського хочуть продати 200 тис. тонн дизпалива «Укрзалізниці» за формулою «Роттердам+»

За формулою «Роттердам+» «Укрзалізниця» купує дизельне паливо з 2018 року

«Укрзалізниця» є найбільшим споживачем ДП в Україні. Річна потреба становить 300-350 тис. тонн

Дві компанії олігарха Ігоря Коломойського претендують на постачання державній «Укрзалізниці» 200 тис. тонн дизельного палива за формулою «Роттердам+».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи ProZorro.

Це ТОВ «Лівайн Торг» – ексклюзивний продавець паливних талонів «Авіас» через мережу АЗС «Приват» і ТОВ «Оіл Трейд 2018» – ексклюзивний трейдер Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Тендер передбачає постачання 200 тис. тонн дизельного палива до березня 2022 року за ціною порту Роттердам (Нідерланди) плюс вартість доставки палива в Україну.

За цією формулою «Укрзалізниця» купує дизельне паливо з 2018 року. Навесні–влітку 2021 року в рамках формульного контракту держкомпанія закупила 95 тис. тонн, з яких 36 тис. тонн – Кременчуцький НПЗ, що виробляє дизпаливо з української нафти компанії «Укрнафта».

«Укрзалізниця» є найбільшим споживачем ДП в Україні. Річна потреба становить 300–350 тис. тонн.

Нагадаємо, «бензинова» формула є ідентичною до формули на вугілля «Роттердам+», яка діяла з 2016 до 2019 року. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні. При цьому єдиним потерпілим від цієї формули в країні себе вважають два феросплавні заводи Ігоря Коломойського.