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    Економіка та фінанси

    Компанії Коломойського хочуть продати 200 тис. тонн дизпалива «Укрзалізниці» за формулою «Роттердам+»

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    За формулою &laquo;Роттердам+&raquo; &laquo;Укрзалізниця&raquo; купує дизельне паливо з 2018 року - Компанії Коломойського хочуть продати 200 тис. тонн дизпалива «Укрзалізниці» за формулою «Роттердам+»
    За формулою «Роттердам+» «Укрзалізниця» купує дизельне паливо з 2018 року

    «Укрзалізниця» є найбільшим споживачем ДП в Україні. Річна потреба становить 300-350 тис. тонн

    Дві компанії олігарха Ігоря Коломойського претендують на постачання державній «Укрзалізниці» 200 тис. тонн дизельного палива за формулою «Роттердам+».

    Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи ProZorro.

    Це ТОВ «Лівайн Торг» – ексклюзивний продавець паливних талонів «Авіас» через мережу АЗС «Приват» і ТОВ «Оіл Трейд 2018» – ексклюзивний трейдер Кременчуцького нафтопереробного заводу.

    Тендер передбачає постачання 200 тис. тонн дизельного палива до березня 2022 року за ціною порту Роттердам (Нідерланди) плюс вартість доставки палива в Україну.

    За цією формулою «Укрзалізниця» купує дизельне паливо з 2018 року. Навесні–влітку 2021 року в рамках формульного контракту держкомпанія закупила 95 тис. тонн, з яких 36 тис. тонн – Кременчуцький НПЗ, що виробляє дизпаливо з української нафти компанії «Укрнафта».

    «Укрзалізниця» є найбільшим споживачем ДП в Україні. Річна потреба становить 300–350 тис. тонн.

    Нагадаємо, «бензинова» формула є ідентичною до формули на вугілля «Роттердам+», яка діяла з 2016 до 2019 року. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні. При цьому єдиним потерпілим від цієї формули в країні себе вважають два феросплавні заводи Ігоря Коломойського.

    Теги: Укрнафта вугілля Укрзалізниця АЗС тендер ProZorro
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    Компанії Коломойського хочуть продати 200 тис. тонн дизпалива «Укрзалізниці» за формулою «Роттердам+»