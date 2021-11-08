Жодних віялових відключень. Оператор енергосистеми прозвітував про роботу в критичних умовах

Графіки обмеження потужності та аварійного відключення елоектроенергії не застосовувалися»

Впродовж першого тижня листопада загальне споживання електроенергії в Україні знизилося насамперед внаслідок зменшення попиту у вихідні. Загалом, всі види генерації зменшили виробництво, окрім ТЕС (+3,7%), повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зазначається, що найбільше знизили виробництво СЕС (сонячна енергетика) – на 54,5%. Також зменшився в 2,5 раза експорт електроенергії та відновився імпорт (зі Словаччини та Білорусі).

Крім цього, 2 листопада у зв`язку з дефіцитом потужності в Об'єднаній енергетичній системі України та «острові Бурштинської ТЕС» НЕК «Укренерго» вимушено активувало аварійну допомогу з енергосистем Білорусі та Словаччини відповідно (докладно про це ми сповіщали також у день події).

Графіка: Укренерго

Також повідомляється, що для споживачів півночі Луганської області забезпечено стабільне електропостачання завдяки введенню в експлуатацію влітку 2020 року підстанції 500 кВ «Кремінська», яка дозволяє заживити цей регіон за рахунок виробників з іншої частини енергосистеми. Таким чином, споживачі півночі Луганської області наразі не залежать виключно від роботи Луганської ТЕС.

«Жодних відключень будь-яких категорій споживачів, пов’язаних із заходами для примусового зниження споживання в енергосистемі, за минулий тиждень та станом на зараз не відбулося, графіки обмеження потужності (ГОП) та аварійного відключення (ГАВ) не застосовувалися», –додають в «Укренерго».

Станом на ранок 8 листопада загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 479,4 тис. тонн, зокрема газового – 330,3 тис. тонн і антрацитового – 149,1 тис. тонн.

Сьогодні стало відомо, що Білорусь передумала продавати Україні електроенергію. Хоча ще напередодні повідомлялося, що з 8 листопада Україна наростить імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів.

Нагадаємо, Білорусь почала експорт електроенергії в Україну. 6 листопада електроенергія почала надходити в українську енергосистему.

Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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