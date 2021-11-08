Колапс в енергетиці. Державний регулятор ухвалив екстрене рішення

Закупівля електроенергії у виробників на газі відбуватиметься на аукціонах

Для балансування енергосистеми виробники електроенергії зможуть працювати на газі в умовах гострого вугільного дефіциту

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила порядок, який дозволить залучати до виробництва електроенергії в період її гострого дефіциту через брак вугілля та для балансування енергосистем ТЕС та ТЕЦ на газі.

Відповідна постанова була прийнята на засіданні НКРЕКП у понеділок, 8 листопада.

Офіційна назва документа звучить як «Тимчасовий порядок придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання)».

Як ідеться в документі, «допоміжна послуга для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання) – це «послуга, яка надається оператору системи передачі акредитованими постачальниками такої послуги та полягає у підтримці енергогенеруючого обладнання, основним паливом для якого є природний газ/мазут, у стані готовності для виробництва електричної енергії та забезпечення паливом».

Тимчасовий порядок, зокрема, передбачає закупівлю електроенергії у виробників на газі на аукціонах із верхнім price cap 2500 грн/МВт-год, а також підписання генкомпаніями довгострокових контрактів на постачання газу з НАК «Нафтогаз України».

Очікувана потреба в природному газі у виробників е/е може становити 200 млн куб.м на місяць за очікуваного дефіциту генеруючої потужності в листопаді-грудні від 400 до 1500 МВт залежно від температури повітря і режиму роботи атомних енергоблоків.

НЕК «Укренерго» оплачуватиме допоміжну послугу виробників е/е на газі з коштів, передбачених у тарифі компанії на оперативно-диспетчерське управління.

Нагадаємо, Білорусь передумала продавати Україні електроенергію.

Напередодні повідомлялося, що з 8 листопада Україна наростить імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів.

Комерційні постачання електроенергії з Білорусі поновилися з 6 листопада. Крім того, у компанії «Енергоатом» заявляли, що розглядають Білорусь як резервний постачальник електроенергії для покриття дефіциту потужності у разі позаштатних ситуацій в енергосистемі.

Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

Сьогодні оператор енергосистеми прозвітував про роботу в критичних умовах.

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