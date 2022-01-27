Весь імпорт вугілля здійснюється за формулою «Роттердам+» – експерт «Центру Разумкова»

Формула «Роттердам+» – це методика визначення вартості вугілля, в якості палива для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії в Україні

Омельченко наголосив, щоб без застосування принципу «Роттердам+» імпорт вугілля сьогодні був би неможливим

Імпорт енергетичного вугілля для підтримки роботи енергосистеми здійснюється за принципом імпортного паритету, тобто за так званою формулою ціна на хабі в Роттердамі (Нідерланди) плюс вартість доставки в Україну.

Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Імпортне вугілля, яке заходить до України морем, і яке дозволило наростити запаси вугілля вдвічі до 700 млн т, купляється і постачається в Україну у тому числі на державні ТЕС «Центренерго» за ціною імпортних котирувань плюс доставка, перевалка, залізничні витрати. Це той самий «так званий» поганий Роттердам+, який застосовуючись в 2016-2019 рр. як я казав увесь цей час дозволяв проходити зиму без жодного ризику залишитись без світла і тепла», – зазначив експерт.

Омельченко наголосив, щоб без застосування принципу «Роттердам+» імпорту вугілля сьогодні був би неможливим.

Покриття дефіциту вугілля цієї зими та уникнення енергетичного колапсу у сезоні 2021-2022рр. «стало можливим завдяки застосуванню загальноприйнятого в міжнародній торгівлі енергоносіями принципу імпортного паритету або так званого «Роттердам +», – наголосив директор енергетичних програм «Центру Разумкова».

Нагадаємо, формула «Роттердам+» – це методика визначення вартості вугілля, в якості палива для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії в Україні. Методика застосовувалася в Україні з 1 травня 2016 по 30 червня 2019 року.

В 2020-2021 році справа «Роттердам+» була чотири рази закрита прокуратурою через відсутність складу злочину. Пізніше це рішення підтвердив Вищий антикорупційний суд.