  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Весь імпорт вугілля здійснюється за формулою «Роттердам+» – експерт «Центру Разумкова»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Формула &laquo;Роттердам+&raquo; &ndash; це методика визначення вартості вугілля, в якості палива для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії в Україні - Весь імпорт вугілля здійснюється за формулою «Роттердам+» – експерт «Центру Разумкова»
    Формула «Роттердам+» – це методика визначення вартості вугілля, в якості палива для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії в Україні

    Омельченко наголосив, щоб без застосування принципу «Роттердам+» імпорт вугілля сьогодні був би неможливим

    Імпорт енергетичного вугілля для підтримки роботи енергосистеми здійснюється за принципом імпортного паритету, тобто за так званою формулою ціна на хабі в Роттердамі (Нідерланди) плюс вартість доставки в Україну.

    Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

    «Імпортне вугілля, яке заходить до України морем, і яке дозволило наростити запаси вугілля вдвічі до 700 млн т, купляється і постачається в Україну у тому числі на державні ТЕС «Центренерго» за ціною імпортних котирувань плюс доставка, перевалка, залізничні витрати. Це той самий «так званий» поганий Роттердам+, який застосовуючись в 2016-2019 рр. як я казав увесь цей час дозволяв проходити зиму без жодного ризику залишитись без світла і тепла», – зазначив експерт.

    Омельченко наголосив, щоб без застосування принципу «Роттердам+» імпорту вугілля сьогодні був би неможливим.

    Покриття дефіциту вугілля цієї зими та уникнення енергетичного колапсу у сезоні 2021-2022рр. «стало можливим завдяки застосуванню загальноприйнятого в міжнародній торгівлі енергоносіями принципу імпортного паритету або так званого «Роттердам +», – наголосив директор енергетичних програм «Центру Разумкова».

    Нагадаємо, формула «Роттердам+» – це методика визначення вартості вугілля, в якості палива для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії в Україні. Методика застосовувалася в Україні з 1 травня 2016 по 30 червня 2019 року.

    В 2020-2021 році справа «Роттердам+» була чотири рази закрита прокуратурою через відсутність складу злочину. Пізніше це рішення підтвердив Вищий антикорупційний суд.

    Теги: ТЕС вугілля Антикорупційний суд Центренерго Роттердам+ Вищий антикорупційний суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Весь імпорт вугілля здійснюється за формулою «Роттердам+» – експерт «Центру Разумкова»