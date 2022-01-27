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    Київщина знову залишиться без світла: де відключатимуть електрику

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    Знеструмлення пов'язані з проведенням планових ремонтних робіт - Київщина знову залишиться без світла: де відключатимуть електрику
    Знеструмлення пов'язані з проведенням планових ремонтних робіт
    фото: dtek-krem

    Більшість відключень припаде на Васильківський, Вишгородський і Києво-Святошинський райони

    У четвер, 27 січня, понад десять районних центрів Київської області залишаться без електрики. Про це свідчать дані на сайті ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

    Відключення сьогодні заплановані в Ірпінському, Броварському, Васильківському, Таращанському, Вишгородському, Богуславському, Бориспільському, Сквирському, Миронівському, Обухівському, Києво-Святошинському, Тетіївському, Рокитянському, Макарівському, Яготинському та Білоцерківському районах.

    Більшість відключень припаде на Васильківський, Вишгородський і Києво-Святошинський райони. Повідомляється, що переглянути докладний графік відключень можна за посиланням.

    Нагадаємо, знеструмлення пов'язані з проведенням планових ремонтних робіт. Відключення світла – вимушений захід для безпеки працівників під час проведення робіт.

    До слова, 26 січня без світла сиділи мешканці Переяслава-Хмельницького, Броварів, Бородянки, Глевахи, Макаріва, Калинівки, Броварів, Бучі, Ірпіню, Борисполя, Тетієва та багатьох інших населених пунктів.

    Нагадаємо, в Одесі мешканці 101 вулиці залишаться без електрики.

    Раніше повідомлялося, що в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів, відключення зафіксовані у 10 областях. Зазначалося, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів.

    Читайте також: «Енергетичний омбудсмен» пояснив причини відключень електроенергії в Україні


    Теги: електроенергія Київщина ДТЕК
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    Київщина знову залишиться без світла: де відключатимуть електрику