Київщина знову залишиться без світла: де відключатимуть електрику

Більшість відключень припаде на Васильківський, Вишгородський і Києво-Святошинський райони

У четвер, 27 січня, понад десять районних центрів Київської області залишаться без електрики. Про це свідчать дані на сайті ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

Відключення сьогодні заплановані в Ірпінському, Броварському, Васильківському, Таращанському, Вишгородському, Богуславському, Бориспільському, Сквирському, Миронівському, Обухівському, Києво-Святошинському, Тетіївському, Рокитянському, Макарівському, Яготинському та Білоцерківському районах.

Більшість відключень припаде на Васильківський, Вишгородський і Києво-Святошинський райони. Повідомляється, що переглянути докладний графік відключень можна за посиланням.

Нагадаємо, знеструмлення пов'язані з проведенням планових ремонтних робіт. Відключення світла – вимушений захід для безпеки працівників під час проведення робіт.

До слова, 26 січня без світла сиділи мешканці Переяслава-Хмельницького, Броварів, Бородянки, Глевахи, Макаріва, Калинівки, Броварів, Бучі, Ірпіню, Борисполя, Тетієва та багатьох інших населених пунктів.

Нагадаємо, в Одесі мешканці 101 вулиці залишаться без електрики.

Раніше повідомлялося, що в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів, відключення зафіксовані у 10 областях. Зазначалося, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів.



