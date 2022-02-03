Транспортна комісія, підпорядкована президенту, стане новим органом політичного впливу – експерт

Регулятор в будь-якій галузі має бути незалежним органом – Забловський

Підпорядкування президенту комісії, що здійснює регулювання у сфері транспорту, перетвориться на серйозну проблему для галузі. Про це заявив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

«Якщо буде прийняте таке рішення політичне, безумовно, це може створити ризики для подальшого функціонування. Саме тому, що історія політична України така, що, на жаль, ми маємо випадки, коли такі регулятори перестають бути незалежними», – сказав Забловський.

Він наголосив: регулятор в будь-якій галузі має бути незалежним органом, щоб унеможливити політичний вплив і ухвалення лобістських чи популістських рішень.

«Процедура призначення (членів транспортної комісії – ред.) має бути така, щоб забезпечити баланс різних сторін. Якщо ми говоримо про процедури, які стосуються інших регуляторів, то, як правило, забезпечити баланс інтересів Верховної Ради, парламенту, Кабінету Міністрів, в тому числі й президента. Зрозуміло, що було б більш доцільно, щоб до складу цієї комісії входили представники згаданих гілок влади. Це було б більш збалансованим підходом і унеможливило би монополізацію певного впливу однієї сторони», – пояснив Забловський.

Він також звернув увагу на те, що в разі порушення законодавства щодо засад та процедури призначення складу транспортної комісії, зокрема призначення складу виключно президентом, що не належить до його конституційних повноважень, це рішення може бути оскаржене в судовому порядку. І, на його думку, що спричинить додаткові проблеми в галузі.

«Якщо на етапі створення є певні перестороги щодо механізму його формування, то в майбутньому це створить перепони для більш ефективного запуску цієї інституції чи органу і подальшого оскарження. Не тільки через Конституційний суд, а й в інший спосіб. Тому що якщо не витримав юридичні процедури належним чином, то завжди є ризик того, що можуть бути оскаржені і в судах інших інстанцій», – зазначив Забловський.

Раніше ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна заявила, що законопроект, яким передбачається створення НКРТ, протирічить Конституції, оскільки президенту надаються невластиві йому повноваження.

Водночас президент Асоціації «Укрведтранс» Наталія Петриченко зазначила, що ухваленням законопроекту 6514 влада намагається перетворити транспортну комісію на свій кишеньковий орган.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано урядовий проект закону «Про внесення зміни до Закону України «Про транспорт» (№6514), який передбачає створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Згідно із законопроектом НКРТ підпорядкована Президенту України.