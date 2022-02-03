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    Російське вторгнення. Макрон, Путін та Зеленський готуються до важливої розмови

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    Еммануель Макрон після розмови з президентом США сьогодні проведе ще кілька переговорів з лідерами інших країн - Російське вторгнення. Макрон, Путін та Зеленський готуються до важливої розмови
    Еммануель Макрон після розмови з президентом США сьогодні проведе ще кілька переговорів з лідерами інших країн
    фото: reuters

    Головною темою переговорів буде деескалація ситуації навколо України

    Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з президентом США Джо Байденом проведе ще кілька переговорів з лідерами інших країн. Зокрема, з президентами РФ і України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Про це заявили в Єлисейському палаці, пише Le Figaro.

    Зазначається, що Макрон планує сьогодні провести телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським, польським президентом Анджеєм Дудою, а також головою Європейської Ради Шарлем Мішель.

    Головною темою переговорів буде деескалація ситуації навколо України.

    Варто зазначити, що Макрон допустив візит до Москви для зустрічі з Путіним.

    Нагадаємо, 2 лютого Еммануель Макрон і президент США Джо Байден провели телефонну розмову. Лідери країн обговорили ситуацію з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

    Кілька днів тому Путін та Макрон вдруге за тиждень обговорили Україну. Також Макрон заявив про необхідність «відвертого та вимогливого» діалогу з Росією.

    До слова, Макрон пояснив, чому підтримує діалог із Путіним. Раніше Макрон підтримав залучення США до переговорів у «нормандському форматі».

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    Теги: Росія Путін Франція Анджей Дуда Україна Еммануель Макрон президент
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    Російське вторгнення. Макрон, Путін та Зеленський готуються до важливої розмови