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    Ердоган привітав почесну варту в Києві гаслом «Слава Україні» (відео)

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    Ердоган голосно сказав у мікрофон до українських воїнів гасло&nbsp;&laquo;Слава Україні!&raquo;, ті відповіли йому &ndash; &laquo;Героям Слава!&raquo; - Ердоган привітав почесну варту в Києві гаслом «Слава Україні» (відео)
    Ердоган голосно сказав у мікрофон до українських воїнів гасло «Слава Україні!», ті відповіли йому – «Героям Слава!»
    скріншот з відео

    Зеленський і Ердоган оглянули почесну варту біля Маріїнського палацу

    У четвер, 3 лютого, президент Володимир Зеленський разом з першою леді зустріли очільника Туреччини Реджепа Ердогана і його дружину Еміне Ердоган у Маріїнському палаці. Ердоган привітав українських воїнів почесної варти гаслом «Слава Україні!».

    Зеленський і Ердоган оглянули почесну варту. Ердоган голосно сказав у мікрофон до українських воїнів гасло «Слава Україні!», ті відповіли йому – «Героям Слава!».

    Зазначимо, рівно два роки тому Ердоган під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським також привітав почесну варту в Києві і сказав українською мовою «Слава Україні».

    Як відомо, сьогодні Ердоган прилетів до Києва та поділився очікуваннями від візиту (фото, відео).

    Зазначимо, у січні Ердоган кликав Зеленського та Путіна у Туреччину, щоб «залагодити розбіжності».

    Також повідомлялося, що Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.

    «Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною. Президент Ердоган неодноразово піднімав і піднімає цю тему у розмовах із президентами Путіним і Зеленським, а також у перемовинах з європейськими лідерами і президентом США», – казав прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган військові Володимир Зеленський Україна президент
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    Ердоган привітав почесну варту в Києві гаслом «Слава Україні» (відео)