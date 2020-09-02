Газові мережі обстежать безкоштовно, якщо споживачі сплатять за розподіл газу, – «Вінницягаз»



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Безкоштовне обстеження мереж учасникам акції буде здійснюватися з 1 вересня по 31 грудня 2020 року

Компанія зазначає, що всі, хто в вересні сплатить за розподіл газу по грудень 2020 року включно, зможуть безоплатно обстежити газові мережі

АТ «Вінницягаз» вирішила провести акцію для клієнтів і всі хто виконає умови акції, зможе отримати фаховий технічний огляд внутрішньобудинкових мереж. Про це йдеться у пресс-релізі Регіональної газової компанії «Вінницягаз».

Ним передбачено:

візуальний огляд та приладове обстеження мереж на наявність витоків газу;

усунення виявлених витоків (ми гарантуємо забезпечення герметичності різьбових з’єднань та заміну ущільнюючих матеріалів);

за бажанням клієнта можлива безоплатна заміна кранів та гнучких рукавів до газових приладів, при наявності матеріалів у споживача.

Після оплати послуг доставки газу до кінця 2020 року клієнт АТ «Вінницягаз» подає заявку телефоном 067-01-10-104, (0432) 509-104 або у Центрі обслуговування клієнтів.

«Наші фахівці перевіряють наявність оплати та формують графіки виконання зобов’язань по акції», – пояснює комерційний директор АТ «Вінницягаз» Володимир Антошко.

Безкоштовне обстеження мереж учасникам акції буде здійснюватися з 01 вересня по 31 грудня 2020 року. В разі успішного проходження акції у Вінницькій області, подібну послугу зможуть замовити і клієнти інших газорозподільних компаній.

«Вінницягаз» – спеціалізована сервісна компанія, з 65-річним досвідом роботи. Має сучасне обладнання та кваліфікований персонал, що гарантує якість та надійність послуг.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

Нагадаємо, що 54 млн грн боргують споживачі Вінниччини за доставку газу.