Газзбути оприлюднили ціну на блакитне паливо для населення у вересні



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У першому кварталі 2020 року майже 69% поставок природного газу населенню здійснювали постачальники, контрольні пакети акцій яких перебували у власності операторів Регіональної газової компанії Дмитра Фірташа

У вересні ціна на газ становитиме у різних регіонах від 5,49 грн за 1 кубічний метр

Низка регіональних газзбутів, які постачають блакитне паливо більшості українців, оприлюднили вартість газу у вересні.

Зазначається, що вона становитиме 5,49 грн за 1 м3.

Як повідомив сайт «ГазПравда», газопостачальні компанії мають оприлюднювати ціну за п’ять днів до початку місяця постачання. І так щомісяця у випадку, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

У «Нафтогаз України» вереснева ціна становить 4,7 грн за 1 м3, вартості доставки газу у решти постачальників коливається від 4,39 грн до 7 грн за 1 м3.

Згідно з оцінкою НКРЕКП, в першому кварталі 2020 року майже 69% поставок природного газу населенню здійснювали постачальники, контрольні пакети акцій яких перебували у власності операторів Регіональної газової компанії Дмитра Фірташа, близько 2% – державна група «Нафтогаз», решта – інші постачальники.

Як повідомлялося, керівник «Нафтогазу» розповів, чому зростає ціна на газ.

Нагадаємо, постанова уряду про покладення на «Нафтогаз» спеціальних зобов'язань на ринку газу (ПСО) припинило діяти з 1 серпня 2020 року. Це означає, що в Україні почав працювати ринок газу для населення і українці самі можуть вільно змінювати газового постачальника, а єдиної ціни газу більше немає.

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