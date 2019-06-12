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    Економіка та фінанси

    Уряд змінив формулу ціни на газ

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    Уряд змінив формулу ціни на газ

    У Кабміні зобов'язали Нафтогаз знизити вартість газу і назвали принципи формування нових цін

    Кабінет міністрів розробив нову формулу розрахунку ціни газу, який Нафтогаз продає населенню і теплокомуненерго. Відповідна постанова опублікована в «Урядовому порталі».

    Так, згідно з постановою №485 від 5 червня, вартість газу, що відпускається побутовим споживачам, повинна відповідати мінімальному з чотирьох значень:

    - середня вартість імпортного газу, що склалася в процесі його розмитнення в Україні (за підсумками місяця, що передує місяцю поставки населенню; публікується Мінекономрозвитку);

    - середньозважена ціна за місяць за підсумками електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі;

    - середня арифметична ціна газу для промислових споживачів (за умови передоплати до місяця постачання газу), яка діяла в газовому місяці, що передує місяцю продажу населенню;

    - ціна, розрахована за раніше затвердженою формулою вартості газу за ПСО.

    Раніше повідомлялося, що у Зеленського запропонували новий спосіб купівлі газу в РФЗокрема, Андрій Герус запропонував лідерам «Опозиційної платформи - За життя» Юрію Бойку і Віктору Медведчуку створити приватну компанію, яка зможе укласти угоду з російським Газпромом і постачати газ в Україну.

    Також Герус наполягає на тому, що Володимир Зеленський не обіцяв зниження тарифів перед виборами.

     Читайте також матеріал «Главкома»: Нова модель енергоринку. Наскільки зростуть тарифи з 1 липня?


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