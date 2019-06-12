Уряд змінив формулу ціни на газ



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У Кабміні зобов'язали Нафтогаз знизити вартість газу і назвали принципи формування нових цін

Кабінет міністрів розробив нову формулу розрахунку ціни газу, який Нафтогаз продає населенню і теплокомуненерго. Відповідна постанова опублікована в «Урядовому порталі».

Так, згідно з постановою №485 від 5 червня, вартість газу, що відпускається побутовим споживачам, повинна відповідати мінімальному з чотирьох значень:

- середня вартість імпортного газу, що склалася в процесі його розмитнення в Україні (за підсумками місяця, що передує місяцю поставки населенню; публікується Мінекономрозвитку);

- середньозважена ціна за місяць за підсумками електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі;

- середня арифметична ціна газу для промислових споживачів (за умови передоплати до місяця постачання газу), яка діяла в газовому місяці, що передує місяцю продажу населенню;

- ціна, розрахована за раніше затвердженою формулою вартості газу за ПСО.

Раніше повідомлялося, що у Зеленського запропонували новий спосіб купівлі газу в РФ. Зокрема, Андрій Герус запропонував лідерам «Опозиційної платформи - За життя» Юрію Бойку і Віктору Медведчуку створити приватну компанію, яка зможе укласти угоду з російським Газпромом і постачати газ в Україну.

Також Герус наполягає на тому, що Володимир Зеленський не обіцяв зниження тарифів перед виборами.

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