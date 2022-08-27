Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Ціна української електроенергії для ЄС за тиждень зросла на 30%

glavcom.ua
Ціна української електроенергії для ЄС за тиждень зросла на 30%
Україна продовжує заробляти на експорті електроенергії
Фото з відкритих джерел

Зараз ціна на електроенергію становить у середньому 16,2 тис. грн/МВт*год

Середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі в напрямку ЄС впродовж 22-28 серпня збільшилася на 30% в порівнянні з попереднім тижнем, передає пресслужба «Укренерго».

«Найвищою в одній окремій годині вона була 25 серпня у напрямку Словаччини – 21 тис. грн/МВт*год (20-21 години доби)», – йдеться у повідомленні.

Ціна української електроенергії для ЄС за тиждень зросла на 30% фото 1
Фото з пресслужби «Укренерго»

Зазначається, що упродовж останнього тижня також значно зросли ціни на спотових ринках Румунії та Словаччини. Якщо 15-21 серпня ціна базового навантаження коливалась в межах 395-560 євро/МВт*год, то цього тижня (22-27 серпня) вона становила від 563 до 709 євро/МВт*год (26 серпня).

За останній тиждень (22-28 серпня) було продано увесь доступний перетин в напрямках Румунії та Словаччини.

«Укренерго» має отримати понад 2,5 млрд гривень від аукціонів на доступ до міждержавних ліній електропередачі з ЄС за неповних два місяці (з 30 червня по 28 серпня).

Середньозважена ціна перетинів зі Словаччиною та Румунією за цей період становить 10,3 тис. грн/МВт*год.

Нагадаємо, раніше Україна запропонувала постачати до Німеччини свою електроенергію.

Читайте також: Росія зізналася, що крастиме українську електроенергію з АЕС

Теги: Європа Європейський союз тарифи електроенергія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Ціна української електроенергії для ЄС за тиждень зросла на 30%
Ціна української електроенергії для ЄС за тиждень зросла на 30%
«10-10-10». Податкова реформа чи сон рябої кобили?
«10-10-10». Податкова реформа чи сон рябої кобили?
Україна майже за місяць експортувала перший мільйон тонн зерна
Україна майже за місяць експортувала перший мільйон тонн зерна
Газовий шантаж РФ: президент попередив, що на Україну та ЄС чекають складні часи
Газовий шантаж РФ: президент попередив, що на Україну та ЄС чекають складні часи
Українські ліси – у приватні руки? Уряд під час війни підготував скандальне рішення
Українські ліси – у приватні руки? Уряд під час війни підготував скандальне рішення
З українських портів вийдуть ще п’ять суден із продовольством: деталі від ООН
З українських портів вийдуть ще п’ять суден із продовольством: деталі від ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Алієв і Токаєв показали Путіну «денацифікацію» (відео)
42K
З’явилися свіжі супутникові знімки Антонівського моста після ударів ЗСУ
24K
«У Києві зріє переворот». Куди забрела кремлівська пропаганда
21K
Посол Швейцарії пояснив, чому українці – «несправжні» біженці
19K
Лукашенко спробував виправдатися за цинічне побажання «мирного неба» Україні (відео)
16K
З мішком на голові: з окупованого селища на Харківщині вивезли заступника гауляйтера

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Вчора, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
Вчора, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Вчора, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Вчора, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Вчора, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту