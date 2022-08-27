Ціна української електроенергії для ЄС за тиждень зросла на 30%

Зараз ціна на електроенергію становить у середньому 16,2 тис. грн/МВт*год

Середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі в напрямку ЄС впродовж 22-28 серпня збільшилася на 30% в порівнянні з попереднім тижнем, передає пресслужба «Укренерго».

«Найвищою в одній окремій годині вона була 25 серпня у напрямку Словаччини – 21 тис. грн/МВт*год (20-21 години доби)», – йдеться у повідомленні.

Фото з пресслужби «Укренерго»

Зазначається, що упродовж останнього тижня також значно зросли ціни на спотових ринках Румунії та Словаччини. Якщо 15-21 серпня ціна базового навантаження коливалась в межах 395-560 євро/МВт*год, то цього тижня (22-27 серпня) вона становила від 563 до 709 євро/МВт*год (26 серпня).

За останній тиждень (22-28 серпня) було продано увесь доступний перетин в напрямках Румунії та Словаччини.

«Укренерго» має отримати понад 2,5 млрд гривень від аукціонів на доступ до міждержавних ліній електропередачі з ЄС за неповних два місяці (з 30 червня по 28 серпня).

Середньозважена ціна перетинів зі Словаччиною та Румунією за цей період становить 10,3 тис. грн/МВт*год.

Нагадаємо, раніше Україна запропонувала постачати до Німеччини свою електроенергію.

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