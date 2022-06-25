Україна запропонувала постачати до Німеччини свою електроенергію

Галущенко заявив, що Україна може допомогти Німеччині впоратися з енергетичною кризою

Україна запропонувала постачати до Німеччини електроенергію зі своїх атомних електростанцій. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у статті в німецькому виданні Wirtschaftswoche.

Галущенко, назвав намір Німеччини відмовитися від російських джерел енергії «геракловим завданням», і наголосив, що Київ готовий надати Берліну підтримку.

За словами міністра, електроенергія, яку виробляють атомні електростанції України, може допомогти Німеччині впоратися з енергетичною кризою, викликаною різким скороченням поставок російського газу.

Галущенко заявив, що попри війну, українська енергетика продовжує стабільно працювати. Понад 50% електрики в Україні виробляють атомні електростанції, яких у Німеччині майже немає. З 16 березня 2022 року Україна приєдналася до загальноєвропейської енергетичної мережі і може постачати електроенергію на європейський ринок.

Міністр також зазначив, що Україна, особливо її південні регіони, є привабливими з погляду розвитку екологічно чистої енергетики – насамперед сонячної та вітрової. Він висловив сподівання, що тепер, коли Україна набула статусу кандидата в члени Євросоюзу, вона зможе активніше розвивати співпрацю з Європою в цьому напрямку.

Нагадаємо, Естонський оператор енергосистем Elering, латвійський Augstsprieguma tīkls (AST) та литовський Litgrid більше не купуватимуть електроенергію у Росії.

Як повідомлялося, з 22 травня країни Балтії повністю припинять імпорт російських енергоносіїв, тобто нафти, електроенергії або природного газу. Раніше країни Балтії разом з Польщею оголосили про транспортну ізоляцію Росії.



