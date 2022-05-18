Росія зізналася, що крастиме українську електроенергію з АЕС

Рашисти вирішили прибрати до рук Запорізьку атомну електростанцію

Російський віцепрем’єр Марат Хуснулін заявив, що Росія буде використовувати електроенергію, вироблену Запорізькою АЕС, тимчасово захопленою окупантами. Про це повідомила урядова «Российская газета».

Хуснулін зробив цю заяву, перебуваючи в тимчасово захопленому рашистськими військами Мелітополі. За словами віцепрем’єр-міністра, Росія має досвід роботи із атомними станціями такого типу.

Причину майбутньої крадіжки електроенергії із Запорізької АЕС чиновник окреслив просто – оскільки електроенергію не можна покласти на склад, то Росія буде відбирати її собі, але нібито лише за умови, що Україна не буде приймати цей товар і оплачувати його виробництво. Кому Україна має оплачувати електроенергію, вироблену дочірнім підприємством НАЕК «Енергоатом», Хуснулін не уточнив.

Нагадаємо, невдовзі після захоплення Енергодара «Росатом» відправив своїх спеціалістів-ядерників на Запорізьку АЕС.

Також окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати місто-супутник станції Енергодар. Крім того, рашисти замаскували сліди обстрілів на будівлях атомної електростанції, а працівникам заборонили приходити на роботу із мобільними телефонами.

Разом з тим, Україна уже оголосила підозру російському генералу, що керував захопленням Запорізької АЕС.