«Слуга народу» відповів, чи запровадять санкції проти Порошенка

Нардеп припустив, що довести причетність експрезидента до фінансування тероризму довести буде складно

Оголошення підозри п'ятому президенту, нардепу Петру Порошенку не є приводом для запровадження проти нього санкцій. Про це заявив нардеп від «Слуги народу» Василь Мокан в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, вводити санкції проти громадян України можуть лише за підстав вважати їх причетними до тероризму і наявності вироку суду.

«Тобто, сама підозра Порошенку не є достатньою підставою для того, щоб вводити санкції проти нього. Закон про санкції – інструмент для того, щоб саме іноземців притягати до відповідальності, де не діє Кримінально-процесуальний кодекс», – пояснив депутат.

Він припустив, що довести причетність експрезидента до фінансування тероризму довести буде складно.

«Коли я читав повідомлення (про підозру, – ред.) в тому числі і в ЗМІ, там йдеться не виключно про Порошенка, а про змову групи осіб. Тобто, умовно кажучи, якесь ціле угруповання підтримувало терористичну діяльність. Це дуже складно, на мій погляд, довести», – сказав Мокан.

До слова, Тимошенко дала пораду Порошенку, якого переслідує влада.

Як повідомив 20 грудня екссекретар РНБО Олександр Турчинов, ДБР оголосило Порошенку підозру у державній зраді. Підозру підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник, прокурор Олексій Симоненко.

Наразі Порошенко перебуває за кордоном, де в нього відбуваються зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами.

Згодом 20 грудня адвокат Ілля Новіков оприлюднив підозру Порошенку. Він розповів, що представники ДБР засунули в щілину хвіртки текст підписаної підозри, адже усім відомо, що Порошенко перебуває за межами України.

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