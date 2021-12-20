Переслідування Порошенка. Оприлюднено повний текст підозри (документ)

П’ятий президент України наразі за кордоном

П'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Підозру у державній зраді надіслано п'ятому президенту України Петру Порошенку поштою. Як розповів його адвокат Ілля Новіков, до будинку Порошенка приїхали представники прокуратури та залишили текст підписаної підозри у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу, а також повістку на допит на 23 грудня.

Петру Порошенкові загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна. За матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, п’ятому президенту і чинному народному депутату оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями 111 «Державна зрада» та ч. 1 ст. 258-3 «Сприяння діяльності терористичних організацій» Кримінального кодексу України.

Слідство вважає, що під час виконання повноважень президента Порошенко поставив Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік. В основу підозри лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

«У своїй сукупності вони свідчать, що Петро Порошенко, перебуваючи в той час на посаді Президента України, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані. А потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій», – повідомив начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.

За версією слідства, такі дії були допомогою РФ і терористичним організаціям, так званим Л/ДНР, у підривній діяльності проти України. А відтак є однією з форм державної зради. Розірвання контрактів з ПАР спровокувало хвилю «віялових» відключень електроенергії в Україні. А незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України були організовані за сприяння народного депутата Віктора Медведчука під впливом РФ.

За час функціонування цих схем проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн грн. Підписання та вручення Порошенкові повідомлення про підозру відбулося у відповідності до Кримінального процесуального кодексу України (направлено за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи).

Дане кримінальне провадження СБУ та ДБР розслідують під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Напередодні, у жовтні 2021 року, за матеріалами СБУ народному депутату Віктору Медведчуку оголошено нову підозру – про державну зраду (ст. 111 ККУ) та сприяння діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч. 1 ККУ).

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До слова, керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов заявив, що нова справа проти експрезидента Петра Порошенка сфабрикована, і що Порошенко буде ходити на допити, коли повернеться в Україну.

«Ідеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-2015 років. Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни», – пояснив Турчинов.

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