Цього року для  швидкого відновлення енергетики потрібно $17 млрд – Шмигаль

Допомогти можуть донори, з якими українська влада співпрацює в рамках «фінансового Рамштайну»

Російські терористи не полишають спроб знищити українську енергосистему. Тому таку увагу керівництво країни приділяє перемовинам із західними партнерами щодо надання допомоги для забезпечення функціонування саме енергетичної сфери. Про це на засіданні уряду 27 січня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Ми розуміємо, як пережити цю зиму, але вже готуємо план того, як відновлювати нашу енергосистему весною та влітку. Ми говоримо не про тимчасові рішення, а про зміну підходів, будівництво та розвиток децентралізованої генерації, якісну відбудову та захист мереж розподілу», – розповів він.

За словами очільника уряду, питання швидкої відбудови енергосистеми стало одним із ключових на нещодавньому засіданні у форматі «фінансового Рамштайну». «Нам цьогоріч потрібно профінансувати величезний дефіцит бюджету в розмірі близько 38 млрд доларів. Ще 17 млрд доларів цього року необхідно для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури», – наголосив Денис Шмигаль. Він також акцентував на тому, що влада паралельно продовжує розробку довгострокової стратегії відновлення. «Очікуємо, що одну з ключових ролей у цій стратегії буде відігравати Організація економічного співробітництва та розвитку. ОЕСР була створена після Другої світової війни й допомагала втілювати План Маршалла для відбудови Європи», – розповів прем’єр-міністр України.

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Нагадаємо, що у четвер, 26 січня, в онлайн-форматі відбулося перше засідання фінансової координаційної платформи донорів (фінансовий «Рамштайн»), у якому взяли участь Україна та країни-союзники.