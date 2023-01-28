Українці мають економити споживання електроенергії у вихідні – прохання енергетиків

Попередні звернення не допомогли: споживання за грудень 2022 майже не відрізняється від показників грудня 2021

Енергосистема по суботах та неділях стикається з найбільшим дефіцитом. Про це у п’ятницю, 27 січня, повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

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«На вихідні зазвичай ліміти споживання більші. Проте в системі зараз значний дефіцит», – написав він у Facebook. Приміром, у Києві на суботу енергетики мають обмеження від компанії «Укренерго» у 962 МВт вдень та 661 МВт вночі. Для Дніпропетровської області, відповідно, 1165 МВт та 1205 МВТ.

«Говорячи про дефіцит, зараз маю на увазі саме генерацію. Колеги говорять, що нині енергосистемі для повноцінної роботи не вистачає близько 5 ГВт вдень і 3 ГВт вночі. Для порівняння - одна квартира у середньому споживає 6-8 КВт на добу», – пояснює Сергій Коваленко.

За його словами, є кілька варіантів зменшення нестачі. Зокрема, ремонт ушкоджених потужностей, повернення енергооб'єктів з тимчасово окупованих територій, імпорт електроенергії.

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«Що можна зробити зараз? Бути більш ощадливими. Статистика показує, що наше споживання за грудень 2022 майже не відрізняється від показників грудня 2021», – констатує генеральний директор компанії Yasno.

Нагадаємо, що через постійні атаки Росії на об’єкти вітчизняної енергетичної інфраструктури, по всій країні спостерігаються проблеми з постачанням електроенергії. Введено графіки подачі світла. Нерідко трапляються аварійні відключення.