Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна провела перше засідання фінансового «Рамштайну» із союзниками

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна провела перше засідання фінансового «Рамштайну» із союзниками
фото з відкритих джерел

Шмигаль: «Вдячний союзникам за підтримку України та допомогу у пошуку нових дієвих форм солідарності з нашою державою»

Сьогодні, 26 січня, відбулося в онлайн-форматі відбулося перше засідання фінансової координаційної платформи донорів (фінансовий «Рамштайн»), у якому взяли участь Україна та країни-союзники. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Вдячний союзникам за підтримку України та допомогу у пошуку нових дієвих форм солідарності з нашою державою», – додав Шмигаль.

За словами глави Кабміну, під час засідання він озвучив ключові завдання, а саме:

Забезпечення прогнозованої, ритмічної бюджетної підтримки у 2023 році. Вже є допомога від США та Євросоюзу на 10 млрд доларів та 18 млрд євро відповідно. Україна розраховує профінансувати різницю дефіциту за допомогою МВФ.

Спланувати та забезпечити початок відновлення України. У цьому питанні визначено чотири пріоритети: відновлення енергетики, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критичної та соціальної інфраструктури.

Координація фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектора (страхування військових ризиків, державно-приватне партнерство, допомога у фінансуванні проектів підтримки малого бізнесу).

Теги: міністр розмінування Україна Денис Шмигаль страхування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував нову угоду щодо допомоги
Союзники розуміють, що Україні необхідно багато сучасної зброї для перемоги – Шмигаль
21 сiчня, 01:35
Очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій
Шмигаль вніс до Ради законопроєкт про заборону Московського патріарахту в Україні
19 сiчня, 20:32
Шмигаль: «Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть понад 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій»
Шмигаль підтвердив візит глави Єврокомісії в Україну: деталі
13 сiчня, 17:52

Економіка

Україна провела перше засідання фінансового «Рамштайну» із союзниками
Україна провела перше засідання фінансового «Рамштайну» із союзниками
Розблокування портів дасть Україні понад 16 млрд грн надходжень щомісяця – Забловський
Розблокування портів дасть Україні понад 16 млрд грн надходжень щомісяця – Забловський
Акції виробника танків Leopard злетіли до рекордної позначки
Акції виробника танків Leopard злетіли до рекордної позначки
ООН за підсумками 2022 року оцінила скорочення української економіки
ООН за підсумками 2022 року оцінила скорочення української економіки
У Польщі стрімко зріс попит на одну категорію українських працівників
У Польщі стрімко зріс попит на одну категорію українських працівників
Збитки, які Росія завдала інфраструктурі України: KSE назвала цифри
Збитки, які Росія завдала інфраструктурі України: KSE назвала цифри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
На Київщині лунають вибухи
22K
ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Ракетний удар по Києву: з’явилися подробиці про загиблого
9979
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: карта
9265
Зеленський виступив на російському ТБ. Данілов пояснив, що відбувається

Новини

Після останньої атаки в енергосистемі виник значний дефіцит потужностей, – «Укренерго»
Сьогодні, 15:25
Атака дронами та винищувачі для України: головні події ночі
Сьогодні, 07:34
Урожайна доба у ЗСУ: знищено два ворожі літаки і чотири склади окупантів
Сьогодні, 07:04
Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Вчора, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Вчора, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Вчора, 08:34

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» розроблятиме із турецькою Karpowership проект електропостачання від енергокораблів
26 сiчня, 14:04
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту