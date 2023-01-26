Україна провела перше засідання фінансового «Рамштайну» із союзниками

Шмигаль: «Вдячний союзникам за підтримку України та допомогу у пошуку нових дієвих форм солідарності з нашою державою»

Сьогодні, 26 січня, відбулося в онлайн-форматі відбулося перше засідання фінансової координаційної платформи донорів (фінансовий «Рамштайн»), у якому взяли участь Україна та країни-союзники. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Вдячний союзникам за підтримку України та допомогу у пошуку нових дієвих форм солідарності з нашою державою», – додав Шмигаль.

За словами глави Кабміну, під час засідання він озвучив ключові завдання, а саме:

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Забезпечення прогнозованої, ритмічної бюджетної підтримки у 2023 році. Вже є допомога від США та Євросоюзу на 10 млрд доларів та 18 млрд євро відповідно. Україна розраховує профінансувати різницю дефіциту за допомогою МВФ.

Спланувати та забезпечити початок відновлення України. У цьому питанні визначено чотири пріоритети: відновлення енергетики, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критичної та соціальної інфраструктури.

Координація фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектора (страхування військових ризиків, державно-приватне партнерство, допомога у фінансуванні проектів підтримки малого бізнесу).