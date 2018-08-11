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    Економіка та фінанси

    Туреччина готова запровадити важливі зміни у торгівлі з Україною

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    Туреччина готова запровадити важливі зміни у торгівлі з Україною

    Ердоган запропонував перейти на розрахунки у національній валюті з Україною

    Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами, такими як Китай, Росія, Іран і Україна. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

    За його словами, якщо країни Європи теж захочуть позбавитися від «кайданів» долара, то Анкара готова перейти і з ними на аналогічні розрахунки в торгівлі.

    «Ті, хто намагається звести рахунки з Туреччиною і наносять удар нижче пояса, повинні пам'ятати, що в світі немає жодного політика і жодної країни, які домоглися б успіху, проводячи ворожу політику щодо Анкари», - сказав Ердоган.

    За його словами, будь-хто, хто став причиною страждань турецького народу, рано чи пізно відповість за це.

    Туреччина поставила перед собою амбітні цілі і впевнено рухається до їх досягнення. Туреччина стійка до будь-яких потрясінь і загроз, зазначив Ердоган.

    Зазначимо, національна валюта Туреччини продовжує падіння. Так в п’ятницю, 10 серпня, курс ліри зменшився до показника 6.04 за долар. Тим самим турецька грошова одиниця втратила іще 8%.

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган застеріг США, що політика Вашингтона може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.

    Джерело: Анадолу

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