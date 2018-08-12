У Туреччині хочуть рятувати ліру за допомогою туризму



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Розвиток туристичної галузі в Туреччині почався набагато пізніше, ніж в країнах-конкурентах

Туреччина незабаром може підвищити планку доходів від туризму до рівня в 50 мільярдів доларів, що стане гарною підмогою для зусиль по зниженню дефіциту поточного рахунку країни, вважає керівник групи туркомпаній Limak Каан Кавалоглу.

Кавалоглу нагадав, що розвиток туристичної галузі в Туреччині почався набагато пізніше, ніж в країнах-конкурентах по Середземноморського регіону - Іспанії, Італії та Франції.

«У цих країнах інвестиції в туріндустрію почалися ще в 60-70 роках, що приносить їм щорічний прибуток в 60-70 мільярдів доларів», - констатував глава Limak.

Він нагадав, що найкращим сезоном для туристичної індустрії Туреччини став період 2014-15 років, проте ситуація змінилася після кризи в турецько-російських відносинах. На сектор також вплинули теракти в ряді країн Європи, що привело сферу туризму Туреччини до спаду. «Не помилюся, якщо скажу, що і сьогодні показники туризму Туреччини знаходяться на 30 відсотків нижче рівня сезону 2014-15 років», - констатував Кавалоглу.

Разом з тим, в нинішньому році зафіксовано рекорд числа російських туристів, які прибули на відпочинок до Туреччини. Незважаючи на економічну кризу в Росії, росіяни готові платити доларам за відвідування турецьких курортів, зазначив глава групи Limak.

Зазначимо, національна валюта Туреччини продовжує падіння. Так в п’ятницю, 10 серпня, курс ліри зменшився до показника 6.04 за долар. Тим самим турецька грошова одиниця втратила іще 8%.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган застеріг США, що політика Вашингтона може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.

Джерело: Анадолу