Turkish Airlines почне польоти з Миколаєва

Рейси Стамбул-Миколаїв Turkish Airlines буде виконувати п'ять разів на тиждень за змішаним розкладом

Авіакомпанія Turkish Airlines з 23 вересня відкриє регулярні рейси зі Стамбула до Миколаєва на тимчасовій основі, повідомили в українському представництві авіаперевізника.

В авіакомпанії це пояснили скасуванням рейсів зі Стамбула в сусідній аеропорт Херсона, який закриють до кінця 2021 року через ремонт смуги.

Директор аеропорту Миколаїв Федір Барна підтвердив avianews.com появу нового авіаперевізника.

«[Прихід Turkish Airlines] пов'язаний перш за все з нашою готовністю приймати цю авіакомпанію. Переговори ми вели давно, ремонт в Херсоні лише прискорив цей процес», - зазначив керівник повітряних воріт.

Рейси Стамбул-Миколаїв Turkish Airlines буде виконувати п'ять разів на тиждень за змішаним розкладом з вильотом в різний час. Такий графік зроблений для того, щоб збільшити число можливих стикувань рейсів через Стамбул.

Розклад рейсів Стамбул-Миколаїв-Стамбул Turkish Airlines:

Стамбул 8:00 → Миколаїв 9:40, середа, п'ятниця, неділя

Миколаїв 10:30 → Стамбул 12:15, середа, п'ятниця, неділя

Стамбул 16:35 → Миколаїв 18:15, понеділок, четвер

Миколаїв 19:05 → Стамбул 20:05, понеділок, четвер

У вересні рейси з Херсона до Миколаєва переніс український лоукостер Bees Airline. Авіакомпанія літає в Тбілісі і Анталію.

В аеропорту Херсона почали роботи по посиленню і розширенню існуючої злітно-посадкової смуги. Це дозволить їй брати далекомагістральні літаки Boeing 767.

Вартість реконструкції становить майже півмільярда гривень. Виконавцем робіт стала «Автомагістраль-Південь».

Для проведення підготовчих робіт з 1 по 19 вересня довжину смуги, яка доступна для зльотів і посадок, зменшили з 2500 до 2200 метрів. З 20 вересня аеропорт Херсон повністю закриють до кінця року.

Така ситуація торкнеться рейсів авіакомпаній Bees Airline в Тбілісі і Анталію, МАУ до Києва, Turkish Airlines і Pegasus Airlines в Стамбул. На даний момент про переведення рейсів до Миколаєва, який розташований в 80 км від Херсона, оголосили Bees Airline і Turkish Airlines.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp Airlines відновить польоти з Києва до Танзанії на острів Занзібар. Перший рейс заплановано на 23 жовтня 2021 року.

Спершу рейси заплановані двічі на тиждень – щосереди й суботи, а з нового року частота збільшиться до чотирьох на тиждень.

Також із 1 вересня до України почне літати ще один європейський лоукостер. Йдеться про авіакомпанію Eurowings – дочірній підрозділ німецької Lufthansa. Про це повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту «Бориспіль».