Німецький лоукостер наступного тижня починає літати в Україну

Перший політ Eurowings здійснить 1 вересня

Із 1 вересня до України почне літати ще один європейський лоукостер. Йдеться про авіакомпанію Eurowings – дочірній підрозділ німецької Lufthansa. Про це повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Отже, 1 вересня в аеропорту «Бориспіль» приземлиться перший рейс Eurowings сполученням Дюссельдорф-Київ-Дюссельдорф. Авіаперевізник буде виконувати рейси тричі на тиждень – по понеділках, середах і п'ятницях.

Eurowings здійснює польоти на літаках Airbus A319.

Ціна на квиток з Дюссельдорфа до Києва становить від 39,99 євро в одну сторону за тарифом Basic. Він включає перевезення одного предмета ручної поклажі, яка не перевищує 55х40х23 см, а вага 8 кг.

Якщо ручна поклажа пасажира буде перевищувати вагу, його оштрафують на 45 євро біля виходу на посадку.

Реєстрацію на рейси Eurowings проходитиме через Інтернет. Однак якщо пасажир купить найдешевший квиток, то реєстрація на стійці в аеропорту обійдеться в 3-5 євро.

Лоукостер Eurowings заявляв про плани розпочати роботу в Україні ще в 2018 році.