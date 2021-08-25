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    SkyUp відновлює прямі рейси з Києва на Занзібар

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    Занзібар &ndash; це місце, де тепло цілий рік, адже острів розташовано недалеко від екватора - SkyUp відновлює прямі рейси з Києва на Занзібар
    Занзібар – це місце, де тепло цілий рік, адже острів розташовано недалеко від екватора
    Фото: glavcom.ua

    В один бік квитки доступні за ціною від $290 та від $604 за переліт в обидва боки

    Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відновить польоти з Києва до Танзанії на острів Занзібар. Перший рейс заплановано на 23 жовтня 2021 року.

    Спершу рейси заплановані двічі на тиждень – щосереди й суботи, а з нового року частота збільшиться до чотирьох на тиждень.

    В один бік квитки доступні за ціною від 290 доларів та від 604 доларів за переліт в обидва боки.

    Базовий тариф Basic передбачає лише ручну поклажу розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів, а також онлайн-реєстрацію за 48 годин до вильоту.

    Для відвідування Занзібару українським туристам необхідна віза, яку можна оформити після прибуття в аеропорту. Її вартість – 50 доларів з людини. Віза діє 90 днів.

    Також при в'їзді потрібно пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години. У компанії відзначають, що всі мандрівники проходитимуть медичний огляд на ознаки симптомів Covid-19, й будуть робити швидкий тест, вартість якого – 25 доларів.

    Крім того, туристи зобов'язані заповнити онлайн-форму не більше ніж за 24 години до перетину кордону та отримати код, який потрібно надати по прибуттю.

    До слова, киянин під час пандемії облетів 50 країн і встановив два рекорди.

    Тим часом у Бердянську туристи на пляжі побилися через медуз.

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    Теги: відпочинок лоукостери Африка SkyUp мандрівка відпустка
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    SkyUp відновлює прямі рейси з Києва на Занзібар