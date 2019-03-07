У 2018 році на Чернігівщині до газових мереж приєдналися 260 нових об’єктів новини компаній



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Порівняно з 2017 роком кількість поданих заяв на газифікацію зросла на 30%

Впродовж минулого року ПАТ «Чернігівгаз» приєднало до системи газопостачання 260 об`єктів за спрощеною процедурою. В результаті цього до клієнтської бази компанії додалося 233 побутових споживача і 27 юридичних осіб.

Загалом за січень-грудень 2018 року фахівці центрів обслуговування клієнтів ПАТ «Чернігівгаз» опрацювали 467 заяв на приєднання до газових мереж з подальшою видачею технічних умов. З них 73 - на послугу стандартного приєднання і 399 - нестандартного. Завдяки цьому 233 приватних домоволодінь, 8 багатоповерхівок та 19 промислових підприємств вперше почали користуватися газом. Найбільшу кількість замовлень виконано в Чернігові, Ніжині та Прилуках. Порівняно з 2017 роком кількість поданих заяв на газифікацію зросла на 30%, а приєднань - на 9,2%.

«Не зважаючи на здорожчання природного газу, мешканці Чернігівщини продовжують обирати його в якості енергоносія. Адже загальновідомо, що природний газ зажди був і залишається найбільш зручним, технологічним та економічно доцільним видом палива», - зазначив в.о. директора з капітального будівництва ПАТ «Чернігівгаз» Дмитро Сдобнов.

На сьогоднішній день в «Чернігівгазі» створено цілий напрямок з капітального будівництва. Це дозволяє замовнику отримати повний спектр послуг з газифікації об`єкта будь-якої складності.

«В минулому році компанія вирішила розпочати газифікацію об`єктів власними силами, без залучення сторонніх організацій. Починаючи від проектування, будівельно-монтажних робіт та закінчуючи фінальною стадією – підключенням до газових мереж. Для цього «Чернігівгаз» має всі умови – спецтехніку, кваліфікований персонал як технічного, так і сервісного напрямку, необхідні дозволи, тощо», - повідомив Дмитро Сдобнов.

Щоб отримати послугу з газифікації, споживачеві достатньо подати заяву до центру обслуговування клієнтів, заповнити опитувальний лист, укласти договір та оплатити послугу. На різних етапах виконання робіт клієнту не потрібно ходити по кабінетах для збору підписів, узгоджень та отримання дозволів. Весь подальший процес координується менеджерами «Чернігівгазу».

Вартість стандартного приєднання визначається державою. З 1 січня Постановою НКРЕКП від 14.12.2018 р. № 1917 затверджені нові граничні рівні плати за стандартне приєднання. Зокрема, для Чернігівської області, залежно від типорозміру лічильника і місцевості, вартість становить від 11810 грн до 17650 грн (без ПДВ).

Детальніше про умови підключення до системи газопостачання нових споживачів читайте на сайті ПАТ «Чернігівгаз» в розділі Приєднатися до газових мереж.