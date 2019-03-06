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    Думки вголос

    Міжнародні партнери мають допомогти Україні отримати компенсацію від «Газпрому»

    • Юрій Вітренко

      Директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз Україна»

    • Розсилка
    Міжнародні партнери мають допомогти Україні отримати компенсацію від «Газпрому»

    Німеччина може довести свою відданість європейським цінностям поставивши продовження співпраці з РФ в енергетичній сфері у залежність від виконання Газпромом рішень міжнародних судів щодо України

    Очевидно, що Російська Федерація не визнає не тільки рішення міжнародного арбітражу в Гаазі на користь Нафтогазу, а і, взагалі, верховенство права та світовий порядок, який базується на праві.

    Україна має продовжувати через міжнародні суди домагатися покарання РФ за її злочинні дії.

    Для цього існують відповідні механізми, це довгий та непростий шлях, але нам важливо його пройти, важливо притягнути РФ до відповідальності та отримати компенсацію за понесені нами втрати.

    Так само важливо отримати компенсацію від Газпрому, національної компанії РФ, за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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    Водночас Україна має закликати міжнародних партнерів України, всі цивілізовані країни захистити світовий порядок, який базується на праві.

    Наприклад, Німеччина може довести на ділі свою відданість європейським цінностям, зокрема верховенства права, поставивши продовження співпраці з РФ в енергетичній сфері у залежність від виконання РФ і Газпромом рішень міжнародних судів по відношенню до України.

    Це був би гарний приклад як для Європейського Союзу, на лідерство у якому претендує Німеччина, так і для українських політиків, яких Німеччина закликає боротися з корупцією і забезпечувати верховенство права.

    Джерело: блог Юрія Вітренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    газ Німеччина Нафтогаз України Газпром Стокгольмський арбітраж
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