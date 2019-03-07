Ляшко каталізував процес розпаду тарифної імперії Коболєва



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Олег Ляшко вміло використав політичну ситуацію перед виборами в боротьбі з Коболєвим, - Фесенко

На даному етапі Коболєва ще рано списувати з рахунків, - експерт

Відставка керівника НАК «Нафтогазу» Андрія Коболєва стала наслідком давнього інституційного протистояння між «Нафтогазом» і Кабміном. Важливу роль зіграли скандали з зарплатами і преміями Коболєва, на які звернув увагу Олег Ляшко. Так прокоментував рішення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не продовжувати контракт з чинним главою НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко

«Зараз для населення дуже актуальні завищені ціни на газ, тим більше на тлі ситуації з зарплатами і преміями Коболєва. Ляшко вміло використовував ситуацію в боротьбі з ним. Він вдало підняв цю тему. І якщо у Гройсмана розборки з главою «Нафтогазу» носять інституційний характер, Ляшко діяв політичною логікою, яка його не підвела», - вважає Фесенко.

Експерт зазначив, що на даному етапі Коболєва ще рано списувати з рахунків.

«Ми не знаємо сьогодні хто буде брати участь в конкурсі, які умови і так далі. Чи буде брати участь Коболєв в ньому, а можливо буде оскаржувати його проведення? Не варто забувати одну просту річ: у Коболєва є цілий ряд сильних «адвокатів» - політичних і бізнесових. Коболєв улюбленець ряду наших олігархів і деяких міжнародних організацій. Ну і ще дуже потужний «адвокат» Коболєва - це президент Порошенко. Якщо Порошенко залишиться президентом, то і Коболєв може залишитися в кріслі глави «Нафтогазу». Не буде Порошенка, з високою часткою імовірності, Коболєва не буде на посаді керівника «Нафтогазу», - резюмував політолог.

У середу, 6 березня, під час засідання уряду, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поінформував членів Кабміну про рішення не продовжувати в автоматичному режимі контракт з нинішнім керівником державної нафтогазової компанії. Трудовий договір з Коболєвим закінчується 22 березня. Гройсман дав доручення оголосити наступного дня дату проведення нового конкурсу на право займати вакантну посаду керівника «Нафтогазу».

У свою чергу, лідер Радикальної партії Олег Ляшко пообіцяв, що продовжить боротьбу за повернення Коболєвим незаконно отриманої з державного бюджету премії в розмірі 1 млрд 395 млн грн за перемогу «Нафтогазу» в Стокгольмському арбітражі над російським «Газпромом».