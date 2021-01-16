У 2020 році «Рівнегаз» обстежив понад 10 тисяч км газопроводів

«Рівнегаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Рівненської області у співпраці з брендом РГК

Для дослідження підземних газопроводів використовують спеціальні високочутливі газоаналізатори і трасошукачі

В минулому році працівники АТ «Рівнегаз» провели комплексне приладове обстеження 10,2 тис. км газопроводів та вводів. Фахівці виявили та ліквідували понад 809 пошкоджень ізоляції та 132 підземних витоків природного газу. 72 витоки на вводах, перевірка герметичності за допомогою свердловин 363,3 тис. шт.

З метою забезпечення безпечної та безперебійної доставки газу клієнтам у Рівненській області компанія «Рівнегаз» постійно здійснює роботу по діагностиці та підтримці газових мереж в належному технічному стані. Так в 2020 році «Рівнегаз» обстежив понад 8,2 тис км підземних газопроводів і 2,14 тис. км газопроводів-вводів.

Для дослідження підземних газопроводів використовують спеціальні високочутливі газоаналізатори і трасошукачі. Всі виявлені пошкодження ізоляції і витоки газу відразу ліквідуються.

«АТ «Рівнегаз» спрямував у минулому році на модернізацію мереж понад 30 млн грн. Щорічно компанія проводить комплекс заходів по обслуговуванню мереж. Тож ми системно здійснюємо роботи з діагностики газопроводів і газового обладнання на мережах, адже від герметичності газопроводів, цілісності їх ізоляційного покриття і злагодженої роботи системи в цілому залежить безперебійна та надійна доставка газу споживачам», – Розповідає технічний директор АТ «Рівнегаз» Олександр Климчук.

Для підвищення якості та ефективності роботи компанія регулярно проводить оновлення матеріально-технічного оснащення служби комплексного приладового обстеження. Так в 2020 році було закуплено 8 газоаналізаторів Дозор С-М 4х та 5 приладів пошуку підземних комунікацій Спрут 17.

Крім того було придбано 25 нових спецавтомобілів, які в даний момент укомплектовуються усіма необхідними приладами.

АТ «Рівнегаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Рівненської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.