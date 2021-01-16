В Ужгороді родина отруїлася чадним газом, постраждалі у важкому стані

За життя потерпілих борються медики реанімаційного відділення Ужгородської міської клінічної лікарні

В Ужгороді вночі 16 січня у приватному житловому будинку родина з чотирьох осіб отруїлася чадним газом. Про це повідомляють рятувальники ДСНС Закарпаття.

Зазначається, що подружжя і їхніх двох синів, що проживають на вул. Панькевича, знайшла бабуся, яка мешкає поруч на одному подвір’ї.

«Жінка спочатку подумала, що родина проспала, а коли побачила чоловіка і дружину в коридорі, а юнаків у спальній кімнаті на другому поверсі без свідомості, то забила на сполох», ─ йдеться у повідомленні.

Рятувальники інформують, що з ознаками отруєння чадним газом до лікарні госпіталізували двох дорослих 1958 та 1968 років народження та двох братів-близнюків, котрим у березні виповниться 18 років.

Наголошується, що наразі за життя потерпілих борються медики реанімаційного відділення Ужгородської міської клінічної лікарні, стан усіх чотирьох важкий.

«На лікарняне ліжко родину ймовірно відправив чадний газ. Увечері домочадці вирішили протопити каміна, але, мабуть, не перевіривши чи повністю він вигорів, перекрили заслінкою димаря», ─ інформують у ДСНС.