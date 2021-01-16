Оператор газових мереж пояснив, чому навіть нинішні тарифи на доставку газу збиткові

Тарифні збитки «Хмельницькгаз» за 2020 рік склали близько 38,5 млн гривень

Різке зростання цін на газ, який АТ «Хмельницькгаз» купує для технологічних потреб за тарифні кошти, призвело до отримання збитків за підсумками 2020 року. З початку цього року зростання цін на газ пришвидшилось, тому нові тарифи також не покривають всіх обґрунтованих витрат Оператора ГРМ. Така хронічна збитковість дестабілізує діяльність газорозподільної компанії, яка забезпечує газом 415 тис. клієнтів Хмельницької області.

«Найбільшою статтею витрат в тарифі є саме придбання газу на виробничо-технологічні потреби, – зауважує фінансовий директор АТ «Хмельницькгаз» Олександр Храпицький. – Адже саме технологічний газ використовується для створення та цілодобової підтримки належного тиску в мережах, аби енергоносій міг рухатися по газопроводах до споживачів. Наразі він придбавається виключно за ринковою ціною, із застосуванням тендерних процедур».

За даними менеджера, АТ «Хмельницькгаз» майже 40% від отриманих тарифних коштів скеровує на закупівлю обсягів газу для технологічних потреб. Однак, за друге півріччя 2020 року ціна на газ зросла на 54%, в той час, як у торішньому тарифі на розподіл його вартість була на третину нижчою. Як наслідок, за рахунок суттєвої різниці в ціні газу та вартістю газу, закладеною в тарифі АТ «Хмельницькгаз», – газорозподільна компанія за 2020 рік отримала збитки в сумі 38,5 млн гривень.

На жаль, аналогічна ситуація склалася і з тарифами на розподіл, встановленими на 2021 рік. Через різкий стрибок ціни на ринку, що діє з 1 січня 2021 року тарифний розподіл знову не покриває всіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу для АТ «Хмельницькгаз».

Зокрема, в тарифі на розподіл на 2021 рік вартість технологічного газу встановлена на рівні 5 800 грн/тис.куб.м. Тож АТ «Хмельницькгаз» не змогло придбати газ на Українській енергетичній біржі та, відповідно, не отримало жодної пропозиції. Компанія двічі, 29 та 30 грудня 2020 року оголошувала торги з метою закупівлі технологічного газу, але так і не змогла придбати ресурс за передбачені в тарифі кошти.

В тексті Меморандуму з МВФ, що підписаний Президентом та прем’єр-міністром, зазначено, що тарифи на розподіл мають покривати всі витрати Операторів ГРМ.

Відтак, наслідками невиконання Меморандуму з МВФ, стануть зростання ризиків дестабілізації газопостачання споживачів області, розбалансування на рівні Операторів ГРМ та доведення підприємств галузі до дефолту вже у першому півріччі 2021 року.

АТ «Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області (окрім м. Шепетівки та Шепетівського району) у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу. У 2020 році АТ «Хмельницькгаз» доставило до понад 410 тис. своїх клієнтів близько 600 млн куб.м. газу.